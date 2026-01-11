"Ливерпуль" готов заплатить 180 миллионов евро за футболиста "Реала"

Английский клуб "Ливерпуль" намерен усилить состав полузащитником мадридского "Реала" Джудом Беллингемом.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Fichajes, "красные" готовы выложить 180 миллионов евро за трансфер 22-летнего футболиста.

В то же время "Королевский клуб" не рассматривает вариант продажи игрока. Главный тренер Хаби Алонсо и президент Флорентино Перес считают полузащитника ключевым членом команды.

Отметим, что в текущем сезоне Беллингем провел 22 матча, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи.