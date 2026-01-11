Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    "Ливерпуль" готов заплатить 180 миллионов евро за футболиста "Реала"

    Футбол
    • 11 января, 2026
    • 16:33
    Ливерпуль готов заплатить 180 миллионов евро за футболиста Реала

    Английский клуб "Ливерпуль" намерен усилить состав полузащитником мадридского "Реала" Джудом Беллингемом.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание Fichajes, "красные" готовы выложить 180 миллионов евро за трансфер 22-летнего футболиста.

    В то же время "Королевский клуб" не рассматривает вариант продажи игрока. Главный тренер Хаби Алонсо и президент Флорентино Перес считают полузащитника ключевым членом команды.

    Отметим, что в текущем сезоне Беллингем провел 22 матча, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи.

    ФК "Ливерпуль" ФК "Реал" трансфер Флорентино Перес Хаби Алонсо
    "Liverpul" "Real"ın futbolçusu üçün 180 milyon avro ödəməyə hazırdır

    Последние новости

    17:08

    Трамп: Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы

    Другие страны
    16:54

    Глава офиса премьера Израиля допрошен по делу об утечке секретных данных

    Другие страны
    16:38

    Пезешкиан заявил о готовности к реформам и диалогу с обществом

    В регионе
    16:33

    "Ливерпуль" готов заплатить 180 миллионов евро за футболиста "Реала"

    Футбол
    16:26

    В Бейлагане задержаны 5 подозреваемых в непристойных действиях в отношении подростка

    Происшествия
    16:15

    Скандинавские страны отвергают заявления Трампа о кораблях РФ и КНР у берегов Гренландии

    Другие страны
    16:09

    В Австралии более 20 тыс. человек остались без электричества из-за циклона

    Другие страны
    15:51

    Нетаньяху: Израиль и Иран могут снова стать партнерами при смене власти в Тегеране

    Другие страны
    15:46
    Видео

    В Исламабаде из-за взрыва газа на свадьбе погибли восемь человек

    Другие страны
    Лента новостей