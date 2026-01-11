"Ливерпуль" готов заплатить 180 миллионов евро за футболиста "Реала"
Футбол
- 11 января, 2026
- 16:33
Английский клуб "Ливерпуль" намерен усилить состав полузащитником мадридского "Реала" Джудом Беллингемом.
Как сообщает Report со ссылкой на издание Fichajes, "красные" готовы выложить 180 миллионов евро за трансфер 22-летнего футболиста.
В то же время "Королевский клуб" не рассматривает вариант продажи игрока. Главный тренер Хаби Алонсо и президент Флорентино Перес считают полузащитника ключевым членом команды.
Отметим, что в текущем сезоне Беллингем провел 22 матча, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи.
