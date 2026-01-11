Pakistanda toyda baş verən partlayışda bəy və gəlin ölüb
Digər ölkələr
- 11 yanvar, 2026
- 15:51
Pakistanın paytaxtı İslamabadda toy şənliyi zamanı qaz balonunun partlaması nəticəsində səkkiz nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Dawn" qəzeti yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.
Şənlik keçirilən şəxsi evdə baş verən partlayışda bəy və gəlin də ölüb. Yaralılar ağır yanıq xəsarətləri alıb və xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Partlayış dalğası qonşu dörd binaya ziyan vurub.
Bu hadisə ilə bağlı araşdırma başlanılıb.
Son xəbərlər
16:31
Foto
Oğuzda baş verən yol qəzasında üç nəfər xəsarət alıb – YenilənibHadisə
16:25
"Liverpul" "Real"ın futbolçusu üçün 180 milyon avro ödəməyə hazırdırFutbol
16:17
Beyləqanda yeniyetməyə qarşı əxlaqsız hərəkət edən 5 nəfər şübhəli şəxs qismində tutulubHadisə
16:10
İsrail İranla barışmağın şərtini açıqlayıbDigər ölkələr
15:51
Video
Pakistanda toyda baş verən partlayışda bəy və gəlin ölübDigər ölkələr
15:45
Güləş üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulubFərdi
15:29
Foto
Video
Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 979 ton yanacaq göndərilibEnergetika
15:25
Ukraynada hərbi xidmətə çağırışla bağlı qaydalar sərtləşdirlirDigər ölkələr
15:02