İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Pakistanda toyda baş verən partlayışda bəy və gəlin ölüb

    Digər ölkələr
    • 11 yanvar, 2026
    • 15:51
    Pakistanda toyda baş verən partlayışda bəy və gəlin ölüb

    Pakistanın paytaxtı İslamabadda toy şənliyi zamanı qaz balonunun partlaması nəticəsində səkkiz nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Dawn" qəzeti yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.

    Şənlik keçirilən şəxsi evdə baş verən partlayışda bəy və gəlin də ölüb. Yaralılar ağır yanıq xəsarətləri alıb və xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Partlayış dalğası qonşu dörd binaya ziyan vurub.

    Bu hadisə ilə bağlı araşdırma başlanılıb.

    Pakistan Toy partlayış
    Video
    В Исламабаде из-за взрыва газа на свадьбе погибли восемь человек

    Son xəbərlər

    16:31
    Foto

    Oğuzda baş verən yol qəzasında üç nəfər xəsarət alıb – Yenilənib

    Hadisə
    16:25

    "Liverpul" "Real"ın futbolçusu üçün 180 milyon avro ödəməyə hazırdır

    Futbol
    16:17

    Beyləqanda yeniyetməyə qarşı əxlaqsız hərəkət edən 5 nəfər şübhəli şəxs qismində tutulub

    Hadisə
    16:10

    İsrail İranla barışmağın şərtini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    15:51
    Video

    Pakistanda toyda baş verən partlayışda bəy və gəlin ölüb

    Digər ölkələr
    15:45

    Güləş üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub

    Fərdi
    15:29
    Foto
    Video

    Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 979 ton yanacaq göndərilib

    Energetika
    15:25

    Ukraynada hərbi xidmətə çağırışla bağlı qaydalar sərtləşdirlir

    Digər ölkələr
    15:02

    Yeniyetmə və gənc voleybolçuların seçimi başlayır

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti