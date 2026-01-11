Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В Исламабаде из-за взрыва газа на свадьбе погибли восемь человек

    Другие страны
    • 11 января, 2026
    • 15:46
    В Исламабаде из-за взрыва газа на свадьбе погибли восемь человек

    В пакистанской столице Исламабаде в результате взрыва баллона с бытовым газом во время свадебных торжеств восемь человек погибли, 12 пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на представителей местных властей.

    По их словам, инцидент произошел в частном доме, где проходило торжество. Среди погибших оказались жених и невеста. Пострадавшие получили серьезные ожоги и были доставлены в больницу. Взрывная волна повредила четыре соседних здания.

    По данному факту начато расследование.

    Пакистан Исламабад погибшие свадьба взрыв
    Видео
    Pakistanda toyda baş verən partlayışda bəy və gəlin ölüb

