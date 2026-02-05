İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Zelenski: Növbəti üçtərəfli danışıqlar ABŞ-də baş tuta bilər

    • 05 fevral, 2026
    • 23:55
    Zelenski: Növbəti üçtərəfli danışıqlar ABŞ-də baş tuta bilər

    Yaxın gələcəkdə Kiyev, Moskva və Vaşinqto arasında danışıqlar ABŞ-də davam etdirilə bilər.

    "Report"un məlumatına görə, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski bu barədə teleqram kanalında yazıb.

    "Bu gün BƏƏ-də həm Amerika, həm də Rusiya tərəfləri ilə iki günlük görüşlər və müzakirələrdən sonra danışıqlar qrupumuzdan hesabat aldım. Qrupu tam şəxsi hesabat üçün Kiyevə gələcəyini gözləyirəm, çünki bir çox aspektləri telefonla düzgün müzakirə etmək mümkün deyil. Artıq demək olar, yaxın gələcəkdə, ehtimal ki, ABŞ-də əlavə görüşlər planlaşdırılır", - o qeyd edib.

    Zelenskinin sözlərinə görə, Kiyev Rusiya-Ukrayna müharibəsinə effektiv şəkildə son qoya və etibarlı və davamlı sülhün bərqərar olmasına gətirib çıxara biləcək istənilən danışıqlar formatına hazırdır.

    "Bu müharibənin Rusiyanın təcavüzünü davam etdirməsi üçün heç bir stimul qoymayacaq şəkildə başa çatması vacibdir", - o, fikirlərini yekunlaşdırıb.

