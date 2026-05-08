    Azərbaycan Kubokunun 30 finalını tribunalardan 289 463 tamaşaçı izləyib

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 30 finalını tribunlardan ümumilikdə 300 minə yaxın - 289 463 tamaşaçı izləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    Turnirin 34-cü mövsümünün finalı 32-ci həlledici qarşılaşma olacaq. Bunadək 2001/2002 və 2019/2020 mövsümləri başa çatdırılmayıb. 30 finaldan biri – 2020/2021 mövsümünün matçı koronavirus pandemiyası səbəbindən tamaşaçısız keçirilib.

    30 finalı ümumilikdə 300 minə yaxın – 289 463 seyrçi izləyib. Həlledici qarşılaşmaların orta göstəricisi 9649-a bərabərdir.

    2009/2010 mövsümünün finalını isə rekord sayda 26 000 tamaşaçı seyr edib. "Bakı" və "Xəzər Lənkəran" arasında keçirilən görüş ümumiyyətlə daxili yarışlarda qeydə alınan ən yüksək göstəricidir.

    mövsüm tamaşaçı

    1992 1000

    1993 10000

    1993/94 1350

    1994/95 5000

    1995/96 5000

    1996/97 5000

    1997/98 5500

    1998/99 8000

    1999/00 6000

    2000/01 2000

    2001/02 -

    2003/04 8000

    2004/05 10000

    2005/06 6000

    2006/07 10000

    2007/08 20000

    2008/09 10000

    2009/10 26000

    2010/11 24000

    2011/12 4300

    2012/13 20000

    2013/14 22000

    2014/15 4500

    2015/16 23000

    2016/17 12800

    2017/18 4500

    2018/19 10000

    2019/20 -

    2020/21 -

    2021/22 3500

    2022/23 9000

    2023/24 5500

    2024/25 7513

    Xatırladaq ki, cari mövsüm Azərbaycan Kubokunun finalında "Sabah" və "Zirə" komandaları üz-üzə gələcək. Qarşılaşma mayın 13-də "Palms Sports Arena"da, saat 20:00-da start götürəcək.

