Зеленский: Последующие трехсторонние переговоры могут пройти в США

В ближайшем будущем переговоры Киева, Москвы и Вашингтона могут продолжиться в США.

Как передает Report, об этом украинский лидер Владимир Зеленский написал в телеграм-канале.

"Сегодня я получил доклад от нашей переговорной группы по итогам двухдневных встреч и переговоров в ОАЭ – с американской и с российской сторонами. Я ожидаю группу в Киеве для полного личного доклада, поскольку многие аспекты невозможно должным образом обсудить по телефону. Что уже можно сказать, так это то, что в ближайшем будущем запланированы дальнейшие встречи, вероятно, в Соединенных Штатах", - отметил он.

По словам Зеленского, Украина готова к любым форматам переговоров, которые могут реально приблизить завершение российско-украинской войны и привести к установлению надежного и долгосрочного мира.

"Крайне важно, чтобы эта война закончилась таким образом, чтобы не оставить России никакого поощрения за ее агрессию", - подытожил он.