"Neftçi"nin qadınlardan ibarət 3x3 basketbol komandası Dünya Seriyasında yarımfinala yüksəlib
Komanda
- 08 may, 2026
- 12:35
"Neftçi"nin qadınlardan ibarət 3x3 basketbol komandası Filippinin paytaxtı Manilada keçirilən Dünya Seriyasının mərhələsində yarımfinala yüksəlib.
"Report"un məlumatına görə, Ratomir Deliçin baş məşqçisi olduğu kollektiv bu gün 1/4 finalda Monqolustan millisini məğlub edib - 21:11.
"Ağ-qaralar" yarımfinalda ABŞ - "Ulan-Bator Amazons" (Monqolustan) duelinin güclüsü ilə qarşılaşacaq.
Xatırladaq ki, "Neftçi" ötən gün B qrupunda Polşa (22:14) və Çin (19:17) yığmalarına qalib gəlib.
Son xəbərlər
13:24
Rauf Namazov: "Rəqəmsallaşma maliyyə cinayətlərini daha mürəkkəb edib"Maliyyə
13:23
Gəncədə WUF13 Festivalı çərçivəsində məlumatlandırma sessiyası keçirilibİnfrastruktur
13:21
Foto
Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:18
Alparslan Bayraktar: Türkiyənin Azərbaycanla nümunəvi enerji əməkdaşlığı varXarici siyasət
13:11
Rauf Namazov: "Maliyyə institutlarının şübhəli əməliyyatlar barədə məlumatları gecikdirməsi problem yaradır"Maliyyə
13:08
Foto
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının təşkilatçılığı ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş tədbir keçirilibDaxili siyasət
13:07
"Sumqayıt" AFFA İntizam Komitəsinin kluba qarşı qərəzli olduğunu iddia edirFutbol
13:03
Belarus Azərbaycanı İrandan metal məhsullarının tranziti üçün tərəfdaş kimi nəzərdən keçirirBiznes
12:56