İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Lalə Süleymanova: Musiqili Teatra məni qəbul etmədilər ki, səsim yoxdur

    İncəsənət
    • 08 may, 2026
    • 12:23
    Lalə Süleymanova: Musiqili Teatra məni qəbul etmədilər ki, səsim yoxdur

    Aktrisa Lalə Süleymanova universiteti bitirəndən sonra Akademik Musiqili Teatra getsə də, onu qəbul etmədiklərini deyib.

    O, bu barədə "Report"a müsahibəsində danışıb.

    Aktrisanın sözlərinə görə, onunla bərabər gedən bütün tələbələr geri qaytarılıb.

    "Bizə dedilər ki, səsiniz yoxdur. Götürə bilmərik. Mənə isə dedilər ki, get məşq elə, üzərində işlə. Dilbərin ariyasını (Fikrət Əmirovun "Sevil" operasından parça, – N.P) oxumuşdum. İstədikləri tonda oxudum, amma dedilər ki, yox, hələ üzərimdə çox işləməliyəm, götürə bilməzlər. Çox pis olmuşdum, düşünürdüm ki, bəs mən dörd ildir, nə oxuyuram? Niyə oxuyuram? Belə cavab almaq, əlbəttə, bir aktyor, aktrisa üçün çox pis idi, adamda ruh düşkünlüyü yaradır", - o əlavə edib.

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

    Lalə Süleymanova Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı

    Son xəbərlər

    12:40

    Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    12:39

    Qazaxıstan Parlamenti birpalatalı Qurultayın yaradılmasını təsdiqləyib

    Region
    12:35
    Foto

    Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:35

    "Neftçi"nin qadınlardan ibarət 3x3 basketbol komandası Dünya Seriyasında yarımfinala yüksəlib

    Komanda
    12:33

    "Zirə"nin baş məşqçisi Rəşad Sadıqov: "Sabah" mövsüm ərzində möhtəşəm oyun nümayiş etdirib"

    Futbol
    12:28
    Foto

    AMADA və Milli Məclisin Gənclər və idman komitəsi yeni Antidopinq Məcəlləsini müzakirə edib

    Fərdi
    12:27

    Bolqarıstan Parlamenti Rumen Radevin Baş nazir postuna namizədliyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    12:23

    Lalə Süleymanova: Musiqili Teatra məni qəbul etmədilər ki, səsim yoxdur

    İncəsənət
    12:21

    Azərbaycan Kubokunun 30 finalını tribunalardan 289 463 tamaşaçı izləyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti