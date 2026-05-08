Лала Сулейманова: В Музыкальный театр меня не приняли, сказав, что у меня нет голоса

Актриса Лала Сулейманова рассказала, что после окончания университета она обратилась в Академический музыкальный театр, однако ее не приняли, аргументировав отказ отсутствием у нее вокальных данных.

Об этом актриса рассказала в интервью информагентству Report.

По ее словам, все студенты, которые пришли вместе с ней, не были приняты в театр.

"Нам сказали, у вас нет голоса, мы не можем вас принять. А мне порекомендовали больше работать над собой и репетировать. Я спела арию Дильбар (отрывок из оперы Фикрета Амирова "Севиль", - ред.). Я спела в нужной им тональности, но мне сказали, что еще нужно много работать над собой. В общем, меня не приняли. Было очень тяжело получить отказ, я подумала, зачем я училась все эти четыре года? Получить подобный ответ, конечно, тяжело для любого актера или актрисы - это может сильно подорвать уверенность и вызвать упадок духа", - добавила Лала Сулейманова.

