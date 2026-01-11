İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Güləş üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub

    Fərdi
    • 11 yanvar, 2026
    • 15:45
    Güləş üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub

    Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı İdman Sarayında keçirilən yarışın son gününündə sərbəst güləş üzrə 61, 70, 79, 92 və 125 kq-da medalçılar müəyyənləşib.

    61 kq

    1. Nürəddin Novruzov (Neftçi)
    2. Ceyhun Allahverdiyev (MOİK)
    3. Əliabbas Rzazadə (Neftçi), Fərhad Hacıyev (Neftçi)

    70 kq

    1. Kənan Heybətov (Sərhədçi)
    2. Ramik Heybətov (AHİTA)
    3. Omar Gülməmmədov (Neftçi), Mircavad Nəbiyev (AHİTA, Abşeron)

    79 kq

    1. Cəbrayıl Hacıyev (AGF)
    2. Fərid Cabbarov (Neftçi)
    3. Sahib Dadaşov (Neftçi), Ramiz Həsənov (Gəncə, Təhsil 1)

    92 kq

    1. Ali Tsokayev (AGF)
    2. Abubakr Abakarov (AGF)
    3. Şəmistan Axundov (Neftçi), Təbriz Bayramov (Sumqayıt, Təhsil)

    125 kq

    1. Yusif Dursunov (Neftçi)
    2. Giorgi Meşvildişvili (Neftçi)
    3. Muxamad Qantemirov (AGF), Xəyal Xanmuradov (Masallı)
