Güləş üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub
Fərdi
- 11 yanvar, 2026
- 15:45
Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, Bakı İdman Sarayında keçirilən yarışın son gününündə sərbəst güləş üzrə 61, 70, 79, 92 və 125 kq-da medalçılar müəyyənləşib.
61 kq
- Nürəddin Novruzov (Neftçi)
- Ceyhun Allahverdiyev (MOİK)
- Əliabbas Rzazadə (Neftçi), Fərhad Hacıyev (Neftçi)
70 kq
- Kənan Heybətov (Sərhədçi)
- Ramik Heybətov (AHİTA)
- Omar Gülməmmədov (Neftçi), Mircavad Nəbiyev (AHİTA, Abşeron)
79 kq
- Cəbrayıl Hacıyev (AGF)
- Fərid Cabbarov (Neftçi)
- Sahib Dadaşov (Neftçi), Ramiz Həsənov (Gəncə, Təhsil 1)
92 kq
- Ali Tsokayev (AGF)
- Abubakr Abakarov (AGF)
- Şəmistan Axundov (Neftçi), Təbriz Bayramov (Sumqayıt, Təhsil)
125 kq
- Yusif Dursunov (Neftçi)
- Giorgi Meşvildişvili (Neftçi)
- Muxamad Qantemirov (AGF), Xəyal Xanmuradov (Masallı)
Son xəbərlər
15:51
Video
Pakistanda toyda baş verən partlayışda bəy və gəlin ölübDigər ölkələr
15:45
Güləş üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulubFərdi
15:29
Foto
Video
Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 979 ton yanacaq göndərilibEnergetika
15:25
Ukraynada hərbi xidmətə çağırışla bağlı qaydalar sərtləşdirlirDigər ölkələr
15:23
Foto
Oğuzda yük və minik avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
15:02
Yeniyetmə və gənc voleybolçuların seçimi başlayırKomanda
14:49
Ağdərədə minaya düşən şəxsin ayağı amputasiya olunubHadisə
14:33
İran polis rəisi: Dünən gecə mühüm həbslər həyata keçirilibRegion
14:28