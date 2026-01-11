Beyləqanda yeniyetməyə qarşı əxlaqsız hərəkət edən 5 nəfər şübhəli şəxs qismində tutulub
- 11 yanvar, 2026
- 16:17
Beyləqan rayonunda 15 yaşlı yeniyetməyə qarşı seksual xarakterli hərəkətlər edilməsilə bağlı polisə məlumat daxil olub.
DİN Mətbuat Xidmətinin Bərdə regional qrupundan "Report"un Qarabağ bürosuna verilən məlumata görə, faktla bağlı Rayon Polis Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.
İş üzrə 5 nəfər şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub. Araşdırmalar davam etdirilir.
