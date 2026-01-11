Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    В Бейлагане задержаны 5 подозреваемых в непристойных действиях в отношении подростка

    Происшествия
    • 11 января, 2026
    • 16:26
    В Бейлагане задержаны 5 подозреваемых в непристойных действиях в отношении подростка

    В отделение полиции Бейлаганского района поступила информация о действиях сексуального характера в отношении 15-летнего подростка.

    Об этом сообщили карабахскому бюро Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

    Отмечается, что по данному факту в районном отделении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана.

    В рамках расследования в качестве подозреваемых задержаны пять человек. Ведется следствие.

    МВД Азербайджана Бейлаганский район подросток подозреваемые
    Beyləqanda yeniyetməyə qarşı əxlaqsız hərəkət edən 5 nəfər şübhəli şəxs qismində tutulub

    Последние новости

    17:08

    Трамп: Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы

    Другие страны
    16:54

    Глава офиса премьера Израиля допрошен по делу об утечке секретных данных

    Другие страны
    16:38

    Пезешкиан заявил о готовности к реформам и диалогу с обществом

    В регионе
    16:33

    "Ливерпуль" готов заплатить 180 миллионов евро за футболиста "Реала"

    Футбол
    16:26

    В Бейлагане задержаны 5 подозреваемых в непристойных действиях в отношении подростка

    Происшествия
    16:15

    Скандинавские страны отвергают заявления Трампа о кораблях РФ и КНР у берегов Гренландии

    Другие страны
    16:09

    В Австралии более 20 тыс. человек остались без электричества из-за циклона

    Другие страны
    15:51

    Нетаньяху: Израиль и Иран могут снова стать партнерами при смене власти в Тегеране

    Другие страны
    15:46
    Видео

    В Исламабаде из-за взрыва газа на свадьбе погибли восемь человек

    Другие страны
    Лента новостей