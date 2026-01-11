В Бейлагане задержаны 5 подозреваемых в непристойных действиях в отношении подростка
Происшествия
- 11 января, 2026
- 16:26
В отделение полиции Бейлаганского района поступила информация о действиях сексуального характера в отношении 15-летнего подростка.
Об этом сообщили карабахскому бюро Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
Отмечается, что по данному факту в районном отделении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана.
В рамках расследования в качестве подозреваемых задержаны пять человек. Ведется следствие.
