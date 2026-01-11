İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 979 ton yanacaq göndərilib

    Energetika
    • 11 yanvar, 2026
    • 15:29
    Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 979 ton yanacaq göndərilib

    Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının tədarükü davam etdirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu gün 979 ton "Aİ 92" markalı avtomobil yanacağı yüklənmiş 18 vaqondan ibarət qatar Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib.

    Yük Gürcüstan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana çatdırılacaq.

    Qeyd edək ki, 9 yanvar 2026-cı il tarixində 1742 ton Aİ-95 benzin və 956 ton dizel olmaqla, ümumilikdə 2 698 ton (ümumilikdə 48 vaqon) yük Biləcəri stansiyasından Ermənistana göndərilib.

    Bundan əvvəl, 2025-ci il 18 dekabrda Ermənistana 1220 ton Aİ-95 markalı avtomobil yanacağı göndərilmişdi.

