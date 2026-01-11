Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 979 ton yanacaq göndərilib
Energetika
- 11 yanvar, 2026
- 15:29
Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının tədarükü davam etdirilir.
"Report" xəbər verir ki, bu gün 979 ton "Aİ 92" markalı avtomobil yanacağı yüklənmiş 18 vaqondan ibarət qatar Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib.
Yük Gürcüstan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana çatdırılacaq.
Qeyd edək ki, 9 yanvar 2026-cı il tarixində 1742 ton Aİ-95 benzin və 956 ton dizel olmaqla, ümumilikdə 2 698 ton (ümumilikdə 48 vaqon) yük Biləcəri stansiyasından Ermənistana göndərilib.
Bundan əvvəl, 2025-ci il 18 dekabrda Ermənistana 1220 ton Aİ-95 markalı avtomobil yanacağı göndərilmişdi.
Son xəbərlər
15:45
Güləş üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulubFərdi
15:29
Foto
Video
Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 979 ton yanacaq göndərilibEnergetika
15:25
Ukraynada hərbi xidmətə çağırışla bağlı qaydalar sərtləşdirlirDigər ölkələr
15:23
Foto
Oğuzda yük və minik avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
15:02
Yeniyetmə və gənc voleybolçuların seçimi başlayırKomanda
14:49
Ağdərədə minaya düşən şəxsin ayağı amputasiya olunubHadisə
14:33
İran polis rəisi: Dünən gecə mühüm həbslər həyata keçirilibRegion
14:28
Qazaxıstanda iki mindən çox məhkum azadlığa buraxılıbRegion
14:17
Video