Сегодня из Азербайджана в Армению отправлено 979 тонн топлива
Энергетика
- 11 января, 2026
- 15:29
Поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению продолжаются.
Как сообщает Report, сегодня поезд из 18 вагонов, груженых 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92, был отправлен 11 января со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кесик.
Груз будет доставлен в Армению транзитом через территорию Грузии.
Отметим, что 9 января 2026 года со станции Баладжары в Армению было отправлено 1 742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива - всего 2 698 тонн (в общей сложности 48 вагонов).
Ранее, 18 декабря 2025 года, в Армению было отправлено 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.
