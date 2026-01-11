Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Сегодня из Азербайджана в Армению отправлено 979 тонн топлива

    Энергетика
    • 11 января, 2026
    • 15:29
    Сегодня из Азербайджана в Армению отправлено 979 тонн топлива

    Поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению продолжаются.

    Как сообщает Report, сегодня поезд из 18 вагонов, груженых 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92, был отправлен 11 января со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кесик.

    Груз будет доставлен в Армению транзитом через территорию Грузии.

    Отметим, что 9 января 2026 года со станции Баладжары в Армению было отправлено 1 742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива - всего 2 698 тонн (в общей сложности 48 вагонов).

    Ранее, 18 декабря 2025 года, в Армению было отправлено 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

    Азербайджан Армения бензин топливо нефтепродукты транзит Грузия
    Фото
    Видео
    Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 979 ton yanacaq göndərilib

    Последние новости

    15:29
    Фото
    Видео

    Сегодня из Азербайджана в Армению отправлено 979 тонн топлива

    Энергетика
    15:16

    Британия обсудила с Канадой и Австралией возможный запрет соцсети Х

    Другие страны
    15:01

    В Агдере произошел минный инцидет, есть пострадавший

    Происшествия
    14:40

    Глава полиции Ирана: Прошлой ночью были задержаны ключевые фигуры протестного движения

    В регионе
    14:30

    Во время протестов в Тегеране подожжены 34 мечети

    В регионе
    14:24
    Видео

    Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор

    Армия
    14:10

    Завтра на Абшероне погода будет неблагоприятной для метеочувствительных людей

    Здоровье
    13:55

    Ранее пострадавший в ДТП в Гобустане мужчина умер в больнице

    Происшествия
    13:37

    В Казахстане помиловали более 2 тыс. человек к юбилею конституции

    В регионе
    Лента новостей