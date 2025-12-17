Эдгар Абдуллаев: Уровень использования процедуры KYC в финтех-секторе превышает 90%

В настоящее время уровень использования процедуры KYC (Знай своего клиента) в финтех-секторе Азербайджана превышает 90%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Азербайджанской финтех-ассоциации (AzFina) Эдгар Абдуллаев.

По его словам, процесс KYC обладает значительным потенциалом для применения через искусственный интеллект, при этом уровень распознавания уже превышает 90%. Однако, подчеркнул он, необходимо сохранять уверенность в том, что окончательное решение принимает человек. Пока существуют такие серьезные угрозы для государственной экономики, как отмывание грязных денег и незаконные азартные игры, решающая роль должна оставаться за реальным, живым специалистом.

Он отметил, что это важно и с точки зрения безопасности конечных пользователей финтех-решений. По его словам, если человек использует цифровой кошелек, будь то их продукт или любой другой, пользователь должен быть уверен, что в конце процесса стоит осознанный и целенаправленный механизм принятия решений, а не полностью автоматизированная система.

Э. Абдуллаев также подчеркнул, что технологии развиваются очень быстро. Вместе с тем, по его словам, необходимо учитывать регуляторные требования и вопросы безопасности, лежащие в их основе. Поэтому, несмотря на то что искусственный интеллект уже принимает решения с точностью почти 99%, человеческий фактор должен сохраняться как минимум на текущем этапе. Окончательное решение, основанное на ценной информации, предоставляемой искусственным интеллектом, должно формироваться при обязательном участии человека, что особенно актуально для страны и всего региона, заключил он.