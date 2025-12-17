Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Эдгар Абдуллаев: Уровень использования процедуры KYC в финтех-секторе превышает 90%

    ИКТ
    • 17 декабря, 2025
    • 13:06
    Эдгар Абдуллаев: Уровень использования процедуры KYC в финтех-секторе превышает 90%

    В настоящее время уровень использования процедуры KYC (Знай своего клиента) в финтех-секторе Азербайджана превышает 90%.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Азербайджанской финтех-ассоциации (AzFina) Эдгар Абдуллаев.

    По его словам, процесс KYC обладает значительным потенциалом для применения через искусственный интеллект, при этом уровень распознавания уже превышает 90%. Однако, подчеркнул он, необходимо сохранять уверенность в том, что окончательное решение принимает человек. Пока существуют такие серьезные угрозы для государственной экономики, как отмывание грязных денег и незаконные азартные игры, решающая роль должна оставаться за реальным, живым специалистом.

    Он отметил, что это важно и с точки зрения безопасности конечных пользователей финтех-решений. По его словам, если человек использует цифровой кошелек, будь то их продукт или любой другой, пользователь должен быть уверен, что в конце процесса стоит осознанный и целенаправленный механизм принятия решений, а не полностью автоматизированная система.

    Э. Абдуллаев также подчеркнул, что технологии развиваются очень быстро. Вместе с тем, по его словам, необходимо учитывать регуляторные требования и вопросы безопасности, лежащие в их основе. Поэтому, несмотря на то что искусственный интеллект уже принимает решения с точностью почти 99%, человеческий фактор должен сохраняться как минимум на текущем этапе. Окончательное решение, основанное на ценной информации, предоставляемой искусственным интеллектом, должно формироваться при обязательном участии человека, что особенно актуально для страны и всего региона, заключил он.

    Эдгар Абдуллаев искусственный интеллект финтех
    Edqar Abdullayev: "Fintex sektorunda KYC prosesindən istifadə səviyyəsi 90 %-dən çoxdur"

    Последние новости

    13:44

    Фон дер Ляйен: Европе следует полагаться только на себя

    Другие страны
    13:39
    Фото
    Видео

    Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Абу-Даби

    Внешняя политика
    13:23

    Вице-премьер РФ прибыл в Армению

    В регионе
    13:23

    Сербия не будет участвовать в саммите "ЕС-Западные Балканы"

    Другие страны
    13:21

    Официальный представитель АФФА принимает участие в пленарном заседании ФИФА

    Футбол
    13:20

    ЦБА оштрафовал должностных лиц трех НБКО

    Финансы
    13:19

    AzFina: Представители старшего поколения все еще не доверяют банкам

    Финансы
    13:10
    Фото

    SOCAR и BEOC подписали меморандум о сотрудничестве по месторождениям "Бахар" и "Гум-дениз"

    Энергетика
    13:08

    SOCAR и MOL Group подписали соглашение по "Шамахы-Гобустан"

    Энергетика
    Лента новостей