WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Edqar Abdullayev: "Fintex sektorunda KYC prosesindən istifadə səviyyəsi 90 %-dən çoxdur"

    İKT
    • 17 dekabr, 2025
    • 12:25
    Edqar Abdullayev: Fintex sektorunda KYC prosesindən istifadə səviyyəsi 90 %-dən çoxdur

    Hazırda Azərbaycanın fintex sektorunda KYC (Müştərini Tanı) prosesindən istifadə səviyyəsi 90 %-dən çoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Azərbaycan Fintex Assosiasiyası" ("AzFina") İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Edqar Abdullayev deyib.

    Onun sözlərinə görə, süni intellekt agentləri vasitəsilə KYC prosesindən istifadə etmək üçün böyük imkanlar var və hətta tanıma səviyyəsi 90 %-dən çoxdur: "Lakin buna baxmayaraq, hazırda son qərarı insanın verdiyinə əmin olmalıyıq. Nə qədər ki, bütün bu çirkli pulların yuyulması və qanunsuz mərc oyunları kimi dövlət iqtisadiyyatı üçün böyük təhlükə yaradan məsələlər var, son qərarı vermək üçün bizə real, canlı insan lazımdır".

    O bildirib ki, bu, həm də fintex həllərinin son istifadəçilərinin təhlükəsizliyi üçündür: "Məsələn, əgər kimsə bizim pulqabımızdan və ya hər hansı digər pulqabından istifadə edirsə, son istifadəçilər də əmin olmalıdırlar ki, prosesin sonunda həqiqətən hədəfəyönümlü bir qərarvermə mexanizmi dayanır".

    E.Abdullayev qeyd edib ki, texnologiya getdikcə daha da sürətlənir: "Lakin tənzimləyici məqamları və onların arxasındakı təhlükəsizlik məsələlərini başa düşürük. Ona görə də süni intellekt tərəfindən demək olar ki, 99 % dəqiqliklə qərarlar qəbul edilməsinə baxmayaraq, insan faktoru hər zaman, ən azından indiki mərhələdə mövcud olmalıdır. Süni intellektdən gələn çox dəyərli məlumatlarla qərarı yekunlaşdırmaq üçün insanın real rəyi mütləqdir. Xüsusilə bizim ölkəmizdə və regionumuzda bu, hazırda çox vacibdir".

    Edqar Abdullayev fintex Azərbaycan Fintex Assosiasiyası

    Son xəbərlər

    13:04

    SOCAR və "MOL Group" Şamaxı-Qobustan sahəsində kəşfiyyat və hasilat üzrə pay bölgüsü sazişi imzalayıb

    Energetika
    13:02

    Tacikistan Rusiyada 10 yaşlı məktəblinin qətlinin araşdırılmasını tələb edir

    Digər ölkələr
    13:01

    Azərbaycanda SWIFT-ə alternativ mexanizm yaradılır

    Maliyyə
    12:58

    AMB 3 BOKT-un vəzifəli şəxslərini cərimələyib

    Maliyyə
    12:57

    NATO Baş katibinin müavini Ermənistana səfər edəcək

    Region
    12:55
    Foto
    Video

    İlham Əliyev Əbu-Dabidə bir sıra tədbirlərdə iştirak edib

    Xarici siyasət
    12:55

    Qırğızıstan Prezidenti parlament seçkilərində məcburi iştirak haqqında qanun layihəsini təklif edib

    Digər ölkələr
    12:54

    AFFA rəsmisi FIFA-nın plenar iclasına qatılıb

    Futbol
    12:48

    Azərbaycan stolüstü tennisçisi beynəlxalq toplanışda iştirak edəcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti