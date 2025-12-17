Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    SOCAR и MOL Group подписали соглашение по Шамахы-Гобустан

    Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR и венгерская MOL Group подписали соглашение о разделе по разведке и добыче углеводородов на участке "Шамахы-Гобустан".

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, документ подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и председатель совета директоров – главный исполнительный директор MOL Group Жолт Хернади.

    Оператором проекта выступает MOL Group, которой принадлежит 65% долевого участия, тогда как SOCAR владеет 35%. В рамках проекта начало сейсморазведочных работ запланировано на начало 2026 года, а на последующих этапах предусмотрено проведение буровых работ.

    Отметим, что данное соглашение расценивается как важный этап стратегического партнерства между SOCAR и MOL Group. Ранее в июле в рамках Бакинской энергетической недели стороны также подписали Соглашение об основных условиях.

    Напомним, что MOL Group вышла на рынок Азербайджана в 2020 году, приобретя 9,57% доли в месторождении "Азери–Чыраг–Гюнешли" (АЧГ), а также 8,9% эффективной доли в нефтепроводе Баку–Тбилиси–Джейхан.

    SOCAR və "MOL Group" Şamaxı-Qobustan sahəsində kəşfiyyat və hasilat üzrə pay bölgüsü sazişi imzalayıb
    SOCAR and MOL Group sign agreement on Shamakhi–Gobustan area

