Владанка Андреева завершает миссию в качестве резидента-координатора ООН в Азербайджане

Министр финансов Сахиль Бабаев сегодня принял резидента-координатора представительства ООН в Азербайджане Владанку Андрееву в связи с истечением срока ее полномочий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

На встрече был проведен обмен мнениями о "Рамочном документе по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2026-2030 годы", подписанным правительством Азербайджана и ООН в октябре. В ходе обсуждений был рассмотрен вопрос о соответствии документа национальным приоритетам развития и повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также о перспективах его реализации и возможных практических результатах.

Было отмечено, что Рамочный документ, разработанный в сотрудничестве с правительством Азербайджана, будет служить ключевой платформой для содействия инклюзивному экономическому росту, укрепления человеческого развития, повышения климатической и экологической устойчивости, а также достижения целей "зеленого роста" и справедливого перехода в соответствии со "Стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы".

Министр подчеркнул, что многогранное партнерство с различными специализированными учреждениями ООН играет важную роль в реализации национальной повестки развития Азербайджана и целей устойчивого развития, а также рассказал о приоритетах Азербайджана по дальнейшему расширению этого партнерства и эффективной реализации инициатив.

В.Андреева выразила благодарность за высокий уровень партнерства и сотрудничества между представительством ООН в стране и правительством Азербайджана за более чем 4-летний период ее деятельности в стране.

Она отметила, что это сотрудничество играет важную роль в реализации национальной повестки развития и целей устойчивого развития в Азербайджане, и еще раз подчеркнула приверженность ООН продолжению сотрудничества с Азербайджаном, особенно в рамках реализации "Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2026-2030 годы".

В завершение министр высоко оценил вклад резидента-координатора в развитие отношений между ООН и Азербайджаном за период ее деятельности и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.