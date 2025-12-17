Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Владанка Андреева завершает миссию в качестве резидента-координатора ООН в Азербайджане

    Финансы
    • 17 декабря, 2025
    • 14:38
    Владанка Андреева завершает миссию в качестве резидента-координатора ООН в Азербайджане

    Министр финансов Сахиль Бабаев сегодня принял резидента-координатора представительства ООН в Азербайджане Владанку Андрееву в связи с истечением срока ее полномочий.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    На встрече был проведен обмен мнениями о "Рамочном документе по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2026-2030 годы", подписанным правительством Азербайджана и ООН в октябре. В ходе обсуждений был рассмотрен вопрос о соответствии документа национальным приоритетам развития и повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также о перспективах его реализации и возможных практических результатах.

    Было отмечено, что Рамочный документ, разработанный в сотрудничестве с правительством Азербайджана, будет служить ключевой платформой для содействия инклюзивному экономическому росту, укрепления человеческого развития, повышения климатической и экологической устойчивости, а также достижения целей "зеленого роста" и справедливого перехода в соответствии со "Стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы".

    Министр подчеркнул, что многогранное партнерство с различными специализированными учреждениями ООН играет важную роль в реализации национальной повестки развития Азербайджана и целей устойчивого развития, а также рассказал о приоритетах Азербайджана по дальнейшему расширению этого партнерства и эффективной реализации инициатив.

    В.Андреева выразила благодарность за высокий уровень партнерства и сотрудничества между представительством ООН в стране и правительством Азербайджана за более чем 4-летний период ее деятельности в стране.

    Она отметила, что это сотрудничество играет важную роль в реализации национальной повестки развития и целей устойчивого развития в Азербайджане, и еще раз подчеркнула приверженность ООН продолжению сотрудничества с Азербайджаном, особенно в рамках реализации "Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2026-2030 годы".

    В завершение министр высоко оценил вклад резидента-координатора в развитие отношений между ООН и Азербайджаном за период ее деятельности и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

    Сахиль Бабаев Владанка Андреева ООН завершение миссии
    Фото
    BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisinin səlahiyyət müddəti bitir
    Фото
    Vladanka Andreeva сoncludes her mission as UN Resident Coordinator in Azerbaijan

    Последние новости

    15:11

    Великобритания вернулась в программу по обменам студентов Erasmus

    Наука и образование
    15:11

    AFB Bank выпускает облигации на 10 млн долларов

    Финансы
    15:08

    Анкара заинтересована в расширении охвата преференциального торгового соглашения с Баку

    Бизнес
    14:59

    Путин: В 2025 году под контроль РФ перешли более 300 населенных пунктов в Украине

    Другие страны
    14:56
    Фото
    Видео

    Реконструкция улицы Сулеймана Везирова в Баку близится к завершению

    Инфраструктура
    14:42

    Украина и Швеция обсудили возможность передачи истребителей Gripen

    Другие страны
    14:41

    Иран и РФ в течение месяца подпишут контракт на строительство ж/д Решт – Астара

    В регионе
    14:40

    Ровшан Наджаф: Лицензирование клубов способствует развитию азербайджанского футбола

    Футбол
    14:39

    При обвале шахты в Зимбабве погибли не менее 7 человек

    Другие страны
    Лента новостей