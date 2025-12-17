Ровшан Наджаф: Лицензирование клубов способствует развитию азербайджанского футбола

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Футбол
    • 17 декабря, 2025
    • 14:40
    Правильное применение системы лицензирования клубов будет способствовать развитию азербайджанского футбола и их устойчивой деятельности.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф.

    По его словам, система лицензирования, внедренная УЕФА с сезона 2004/2005, устанавливает единые требования для клубов, обеспечивая равные условия участия в соревнованиях. Она способствует развитию детско-юношеского футбола, улучшению инфраструктуры, повышению квалификации тренеров и сотрудников, а также укреплению финансовой стабильности клубов.

    Р.Наджаф подчеркнул, что ответственное отношение к лицензированию имеет важное значение для долгосрочного развития и стабильности азербайджанских футбольных клубов.

    Ровшан Наджаф АФФА футбол лицензирование
    Rövşən Nəcəf: "Lisenziyalaşdırmanın düzgün tətbiqi Azərbaycan futbolunun inkişafına müsbət təsir göstərəcək"
    AFFA president: Licensing key to football growth in Azerbaijan

