Ровшан Наджаф: Лицензирование клубов способствует развитию азербайджанского футбола

Правильное применение системы лицензирования клубов будет способствовать развитию азербайджанского футбола и их устойчивой деятельности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф.

По его словам, система лицензирования, внедренная УЕФА с сезона 2004/2005, устанавливает единые требования для клубов, обеспечивая равные условия участия в соревнованиях. Она способствует развитию детско-юношеского футбола, улучшению инфраструктуры, повышению квалификации тренеров и сотрудников, а также укреплению финансовой стабильности клубов.

Р.Наджаф подчеркнул, что ответственное отношение к лицензированию имеет важное значение для долгосрочного развития и стабильности азербайджанских футбольных клубов.