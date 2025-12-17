WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Rövşən Nəcəf: "Lisenziyalaşdırmanın düzgün tətbiqi Azərbaycan futbolunun inkişafına müsbət təsir göstərəcək"

    Futbol
    • 17 dekabr, 2025
    • 13:12
    Lisenziyalaşdırma sisteminin düzgün tətbiqi Azərbaycan futbolunun inkişafına müsbət təsir göstərəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AFFA prezidenti Rövşən Nəcəf klubların lisenziyalaşdırılması ilə bağlı qurumun açıqladığı hesabat barədə bildirib.

    O, bu prosesin futbolun və klubların inkişafında müsbət rol oynayacağını vurğulayıb:

    "UEFA-nın hər bir üzv assosiasiyası 2004-2005-ci il mövsümündən etibarən UEFA-nın klub yarışlarında iştirak etmək üçün lisenziyalaşdırma sisteminin tətbiq olunmasına başlayıb və bu proses klubların fəaliyyətində mühüm rol oynayır. Lisenziyalaşdırma sistemi UEFA yarışlarında iştirak edən klublar qarşısında eyni tələbləri qoyur, tətbiqdə bərabərlik və bitərəfliyi təmin edir. Digər assosiasiyalarda olduğu kimi, lisenziyalaşdırma prosesi Azərbaycan klub futbolunun inkişafında da xüsusi rola malikdir. Lisenziyalaşdırma prosesi lisenziya əldə etmək üçün müraciət edən klubların nəzdində uşaq-gənclər komandasının sayının artırılmasında, infrastruktur səviyyəsinin, əməkdaşların və məşqçilərin ixtisaslarının yüksəldilməsində, həmçinin maliyyə məsələlərində müəyyən stabillik və davamlılığın təmin olunmasına dəstək olur. Klublar üçün lisenziyalaşdırma prosesi ən vacib amillərdəndir.

    Klublar bu məsələ ilə bağlı öz üzərinə düşən vəzifələrə məsuliyyətlə yanaşmalı və nəzərə alınmalıdır ki, lisenziyalaşdırma prosesi klubların inkişafında və stabil fəaliyyətində xüsusi rola malikdir. Görülən işləri yüksək qiymətləndirməklə bildirmək istərdim ki, lisenziyalaşdırma sisteminin düzgün tətbiq olunması futbolumuzun inkişafına müsbət təsir göstərəcək".

