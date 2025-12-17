При обвале шахты в Зимбабве погибли не менее 7 человек
Другие страны
- 17 декабря, 2025
- 14:39
Как минимум семь человек погибли в результате обвала породы на золотодобывающей шахте в Зимбабве.
Как передает Report со ссылкой на газету The Herald, трагедия произошла на шахте Алфиша в районе Чегуту провинции Западный Машоналенд.
Местные власти отмечают, что многие горняки, ведущие добычу кустарным способом, игнорируют правила безопасности. Как правило, они работают на заброшенных шахтах, оставленных компаниями из-за нерентабельности дальнейшей промышленной добычи. На шахте Алфиша старатели не устанавливали крепления в штреках, что и стало причиной обвала породы.
Полиция временно остановила работы на шахте. Поисково-спасательные операции продолжаются, окончательное число жертв пока не установлено.
