    • 17 декабря, 2025
    • 14:39
    При обвале шахты в Зимбабве погибли не менее 7 человек

    Как минимум семь человек погибли в результате обвала породы на золотодобывающей шахте в Зимбабве.

    Как передает Report со ссылкой на газету The Herald, трагедия произошла на шахте Алфиша в районе Чегуту провинции Западный Машоналенд.

    Местные власти отмечают, что многие горняки, ведущие добычу кустарным способом, игнорируют правила безопасности. Как правило, они работают на заброшенных шахтах, оставленных компаниями из-за нерентабельности дальнейшей промышленной добычи. На шахте Алфиша старатели не устанавливали крепления в штреках, что и стало причиной обвала породы.

    Полиция временно остановила работы на шахте. Поисково-спасательные операции продолжаются, окончательное число жертв пока не установлено.

