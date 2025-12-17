Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Гафарова: Прогресс в мирном процессе Баку и Еревана доказывает предвзятость резолюций ЕП

    Милли Меджлис
    • 17 декабря, 2025
    • 16:09
    Гафарова: Прогресс в мирном процессе Баку и Еревана доказывает предвзятость резолюций ЕП

    Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова проинформировала посла ЕС в Азербайджане Мариану Куюнджич о ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщили Report в пресс-службе ММ, стороны провели переговоры в Баку, в частности состоялся обмен мнениями по вопросам отношений между Азербайджаном и Европейским союзом.

    Было выражено удовлетворение положительной динамикой в контактах, взаимных визитах и встречах в течение 2025 года, а также отмечена значимость встреч президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен с точки зрения обсуждения различных аспектов двусторонней повестки.

    Мариана Куюнджич поздравила Азербайджан с достижениями на пути к миру с Арменией, назвав это историческим событием. По ее словам, прогресс в мирном процессе имеет важное значение не только для региона, но и для всего континента и мира в целом.

    Сахиба Гафарова проинформировала дипломата о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, в том числе о мерах по укреплению доверия между парламентами.

    В этом контексте она затронула вызывающие обеспокоенность моменты в документе "Стратегическая повестка дня для партнерства ЕС–Армения" с точки зрения азербайджано-армянского мирного процесса.

    Коснувшись антиазербайджанских резолюций Европейского парламента, Сахиба Гафарова отметила, что существующие сегодня региональные реалии и достигнутые успехи в мирном процессе между Баку и Ереваном еще раз доказывают предвзятость этих документов.

    Сахиба Гафарова Марияна Куюнджич Милли Меджлис Азербайджан Евросоюз Европарламент Армения мирный процесс
    Фото
    Sahibə Qafarova Aİ nümayəndəsinə Ermənistanla sülh prosesi barədə məlumat verib
    Фото
    Gafarova: Progress in Baku-Yerevan peace process proves bias of EP resolutions

    Последние новости

    16:52

    Утвержден План мероприятий по реализации международных программ двойного диплома

    Наука и образование
    16:52

    "Газпром" до 2031 года вложит $394 млн в газовую инфраструктуру Армении

    Энергетика
    16:44

    Председатель TÜIB: Улица в Адыямане будет названа в честь Азербайджана

    Внешняя политика
    16:42

    Беларусь готова участвовать в проектах по восстановлению Карабаха

    Внешняя политика
    16:40

    Медиакомпании Global Media Group успешно прошли повторную ISO-сертификацию

    Медиа
    16:38

    Производителям молочной продукции в Азербайджане предоставят субсидии

    АПК
    16:31

    Дмитрий Пиневич: Беларусь и Азербайджан расширяют промышленную кооперацию

    Экономика
    16:30

    Посол Азербайджана отметил широкие перспективы сотрудничества с Гамбией в сфере СМИ

    Внешняя политика
    16:29

    Азербайджан внедрит новые финмеханизмы для стимулирования инвестиций в животноводство

    АПК
    Лента новостей