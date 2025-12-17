Гафарова: Прогресс в мирном процессе Баку и Еревана доказывает предвзятость резолюций ЕП

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова проинформировала посла ЕС в Азербайджане Мариану Куюнджич о ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщили Report в пресс-службе ММ, стороны провели переговоры в Баку, в частности состоялся обмен мнениями по вопросам отношений между Азербайджаном и Европейским союзом.

Было выражено удовлетворение положительной динамикой в контактах, взаимных визитах и встречах в течение 2025 года, а также отмечена значимость встреч президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен с точки зрения обсуждения различных аспектов двусторонней повестки.

Мариана Куюнджич поздравила Азербайджан с достижениями на пути к миру с Арменией, назвав это историческим событием. По ее словам, прогресс в мирном процессе имеет важное значение не только для региона, но и для всего континента и мира в целом.

Сахиба Гафарова проинформировала дипломата о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, в том числе о мерах по укреплению доверия между парламентами.

В этом контексте она затронула вызывающие обеспокоенность моменты в документе "Стратегическая повестка дня для партнерства ЕС–Армения" с точки зрения азербайджано-армянского мирного процесса.

Коснувшись антиазербайджанских резолюций Европейского парламента, Сахиба Гафарова отметила, что существующие сегодня региональные реалии и достигнутые успехи в мирном процессе между Баку и Ереваном еще раз доказывают предвзятость этих документов.