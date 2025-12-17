Шмыгаль: Украина и ФРГ достигли договоренностей на более €1,2 млрд

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Другие страны
    17 декабря, 2025
    19:21
    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о подписании ряда новых договоренностей с Германией на общую сумму свыше €1,2 млрд, направленных на наращивание оборонных возможностей страны.

    Как передает Report, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

    По словам Шмыгаля, соглашения охватывают несколько ключевых направлений. В частности, речь идет о долгосрочных поставках запасных частей к системам Patriot, что позволит быстрее ремонтировать, модернизировать и восстанавливать имеющиеся комплексы.

    Кроме того, были согласованы закупки украинских БПЛА на сумму €200 млн и крупнейший артиллерийский проект по производству 200 САУ "Богдана" на новом шасси Zetros общей стоимостью €750 млн для усиления артиллерийских возможностей Украины.

    Министр также отметил реализацию совместного производства украинских БпЛА "Линза" в кооперации компании Frontline Robotics и немецкой Quantum Systems в рамках программы Build with Ukraine, что обеспечит масштабирование тактической разведки. Дополнительно заключены контракты на бесперебойные поставки новейших средств РЭБ на тактическом уровне.

    "Благодаря договоренностям президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца Берлин в следующем году обязался выделить на поддержку Киева €11,5 млрд", - сообщил Шмыгаль.

    Ukrayna və Almaniya arasında dəyəri 1,2 milyard avrodan artıq olan razılaşma imzalanıb

