WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Ukrayna və Almaniya arasında dəyəri 1,2 milyard avrodan artıq olan razılaşma imzalanıb

    Digər ölkələr
    • 17 dekabr, 2025
    • 19:30
    Ukrayna və Almaniya arasında dəyəri 1,2 milyard avrodan artıq olan razılaşma imzalanıb

    Ukraynanın müdafiə naziri Denis Şmıqal Almaniya ilə ölkənin müdafiə imkanlarını artırmağa yönəlmiş ümumi dəyəri 1,2 milyard avrodan çox olan bir sıra yeni razılaşmaların imzalandığını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə öz teleqram kanalında bildirib.

    Şmıqalın sözlərinə görə, razılaşmalar bir neçə əsas istiqaməti əhatə edir. Xüsusilə, "Patriot" sistemləri üçün ehtiyat hissələrinin uzunmüddətli tədarükü nəzərdə tutulur ki, bu da mövcud komplekslərin daha sürətli təmiri, modernləşdirilməsi və bərpasına imkan verəcək.

    Bundan əlavə, 200 milyon avro məbləğində Ukrayna istehsalı pilotsuz uçuş aparatlarının alınması və 200 ədəd "Boqdan" özüyeriyən artilleriya qurğusunun yeni Zetros şassisi üzərində istehsalı üzrə ümumi dəyəri 750 milyon avro olan layihə razılaşdırılıb.

    Şmıqal həmçinin Ukraynanın "Linza" PUA-larının "Frontline Robotics" və Almaniyanın "Quantum Systems" şirkətləri ilə birgə istehsalının həyata keçiriləcəyini vurğulayıb. Bu əməkdaşlıq "Build with Ukraine" proqramı çərçivəsində taktiki kəşfiyyat imkanlarının genişləndirilməsini təmin edəcək. Əlavə olaraq, müasir radioelektron mübarizə vasitələrinin fasiləsiz tədarükü üçün müqavilələr imzalanıb.

    Nazir qeyd edib ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski və Almaniya Kansleri Fridrix Merts arasında əldə olunan razılaşmalar nəticəsində Berlin gələn il Kiyevin dəstəklənməsi üçün 11,5 milyard avro ayırmağı öhdəsinə götürüb.

    Denis Şmıqal Ukrayna Almaniya
    Шмыгаль: Украина и ФРГ достигли договоренностей на более €1,2 млрд
    Ukraine to receive 200 Bohdana howitzers, Denys Shmyhal announces

    Son xəbərlər

    20:07

    Nazir: Hazırda 15 özəl şirkət müdafiə sənayesi sahəsində lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir

    Hərbi
    19:59

    Vüqar Mustafayev: Müdafiə sənayesi müəssisələrində genişmiqyaslı modernizasiya işləri aparılır

    Hərbi
    19:48
    Foto

    Babək və Şahbuzda idman qurğuları istifadəyə verilib

    Fərdi
    19:43

    İsrail qüvvələri yenidən Suriya ərazisinə daxil olub

    Digər ölkələr
    19:39
    Foto

    Dövlət katibinin müavini: ABŞ administrasiyası TDT regionu ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsinə əhəmiyyət verir

    Digər ölkələr
    19:34
    Foto

    TDT Baş Katibi ABŞ-nin aparıcı təhlil mərkəzlərinin ekspertləri ilə fikir mübadiləsi aparıb

    Region
    19:30

    Ukrayna və Almaniya arasında dəyəri 1,2 milyard avrodan artıq olan razılaşma imzalanıb

    Digər ölkələr
    19:21

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "Şəki" üzərində qələbə qazanıb

    Komanda
    19:20

    ÜST: Yeni qrip ştamı Avropada səhiyyə sisteminə ciddi təzyiq göstərir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti