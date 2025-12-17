В Нахчыване создается новый центр почты и телекоммуникаций

В Нахчыване на базе объединения ООО "Нахчыванпочт", ООО "Нахчыван Телеком" и юридического лица публичного права "Радио-телевизионный передающий центр Нахчыванской Автономной Республики" создается ООО "Нахчыванский центр почты и телекоммуникаций".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, соответствующий указ подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса НАР Бахтияр Мамедов.

Новое общество станет правопреемником объединяемых структур - к нему перейдут все их права, обязанности и имущество. До государственной регистрации общества действующие организации продолжат работу в прежнем режиме, при этом система оплаты труда и должностные функции сотрудников останутся без изменений.

Согласно указу, полномочия общего собрания общества распределены между Кабинетом министров Нахчыванской АР, Министерством экономики и Министерством цифрового развития и транспорта. Министерствам предоставлены широкие полномочия по формированию исполнительных органов общества, определению его структуры и направлений деятельности, утверждению устава и решению финансовых вопросов.

Отмечается, что создание единого центра позволит централизованно управлять почтовой, телекоммуникационной и вещательной инфраструктурой автономной республики и ускорить процессы цифрового развития.