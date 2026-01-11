Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В Масаллы из незаконного оборота изъято 9 кг наркотиков

    Происшествия
    • 11 января, 2026
    • 10:04
    В Масаллы из незаконного оборота изъято 9 кг наркотиков

    Сотрудники Масаллинского районного отдела полиции провели оперативное мероприятие по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

    Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе Пресс-службы МВД, в ходе операции были задержаны 37-летний Балага Нуриев и ранее судимый 49-летний Мехеррем Мамедов.

    У указанных лиц было обнаружено и изъято 9 килограммов марихуаны.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. Проводится расследование.

