В Масаллы из незаконного оборота изъято 9 кг наркотиков
Происшествия
- 11 января, 2026
- 10:04
Сотрудники Масаллинского районного отдела полиции провели оперативное мероприятие по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.
Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе Пресс-службы МВД, в ходе операции были задержаны 37-летний Балага Нуриев и ранее судимый 49-летний Мехеррем Мамедов.
У указанных лиц было обнаружено и изъято 9 килограммов марихуаны.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. Проводится расследование.
