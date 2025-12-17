Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Централизованная тепловая система Сербии может стать рабочей моделью для Азербайджана

    Энергетика
    • 17 декабря, 2025
    • 18:19
    Централизованная тепловая система Сербии может стать рабочей моделью для Азербайджана

    АО "Азеристиликтеджхизат" изучает модели стран Балканского региона и других восточноевропейских стран после ознакомления с опытом стран Западной Европы в области централизованного теплоснабжения.

    Как сообщили Report в АО, делегация из представителей Министерства энергетики Азербайджана, Агентства по регулированию энергетических вопросов и АО "Азеристиликтеджхизат", совершила деловую поездку в Сербию.

    В рамках визита было проведено ознакомление с одной из крупнейших теплоэлектростанций Европы "Новый Белград", а также с рядом теплоэлектростанций, котельных, когенерационных установок и тепловых пунктов, расположенных в городах Белград и Нови-Сад.

    Делегации были представлены котельное и сетевое оборудование различного назначения, системы цифрового управления на основе SCADA, разъяснены вопросы, связанные с режимами технической эксплуатации и организацией продажи тепловой энергии.

    Исторический путь развития, технические особенности и климатические условия систем теплоснабжения балканских стран имеют сходство с моделью централизованного теплоснабжения Азербайджана. Именно по этой причине после ознакомления с опытом стран Западной Европы возрос интерес к моделям Балканских и других восточноевропейских стран. Среди этих стран Сербия выделяется системой теплоснабжения, отвечающей современным стандартам.

    Отмечено, что в Сербии все котельные и тепловые пункты полностью цифровизированы, поскольку цифровые системы управления повышают безопасность, экономят расход топлива, снижают потребность в рабочей силе и повышают уровень обслуживания. Мелкий ремонт осуществляется компанией-поставщиком, а более крупные ремонтные работы выполняются специализированными подрядными организациями на основе аутсорсинга.

    Также было отмечено, что в Сербии во всех зданиях установлены тепловые счетчики, а в новых зданиях ведется учет по квартирам. Расчеты в некоторых случаях основываются на показаниях счетчика, в некоторых случаях – на площади квартиры. Оплата суммы, начисленной в зимний сезон, для абонентов равномерно распределяется на 12 месяцев.

    АО "Азеристиликтеджхизат" планирует деловые поездки в будущем для ознакомления с системами теплоснабжения других постсоциалистических стран Восточной Европы и некоторых стран Азии.

    "Азеристиликтеджхизат" Сербия теплоснабжение Белград
    "Azəristiliktəchizat": Serbiyanın mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi ilə bağlı nümunəsi Azərbaycan üçün işlək model ola bilər

    Последние новости

    18:19

    Централизованная тепловая система Сербии может стать рабочей моделью для Азербайджана

    Энергетика
    18:15

    Арест экс-мэра Гюмри продлен еще на три месяца

    В регионе
    18:01

    МИД Азербайджана поздравил Бутан

    Внешняя политика
    17:52
    Фото

    В процессе награждения победителей İDDA Awards за 4 года приняли участие около 500 человек

    ИКТ
    17:31

    Итальянский геофизик: В Мавзолее Момине Хатун исследуются подземные полости и глубина залегания фундамента

    Kультурная политика
    17:31

    Баходир Сидиков освобожден от должности председателя правления "Узбекнефтегаз"

    В регионе
    17:28

    На конкурс İDDA Awards поступило 162 заявки по 8 номинациям

    ИКТ
    17:10

    Аукцион по облигациям НБКО "Kəpəz" пройдет на следующей неделе

    Финансы
    17:08

    В Украине члены правительства будут отчитываться в Верховной Раде о проделанной работе

    Другие страны
    Лента новостей