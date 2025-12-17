Централизованная тепловая система Сербии может стать рабочей моделью для Азербайджана

АО "Азеристиликтеджхизат" изучает модели стран Балканского региона и других восточноевропейских стран после ознакомления с опытом стран Западной Европы в области централизованного теплоснабжения.

Как сообщили Report в АО, делегация из представителей Министерства энергетики Азербайджана, Агентства по регулированию энергетических вопросов и АО "Азеристиликтеджхизат", совершила деловую поездку в Сербию.

В рамках визита было проведено ознакомление с одной из крупнейших теплоэлектростанций Европы "Новый Белград", а также с рядом теплоэлектростанций, котельных, когенерационных установок и тепловых пунктов, расположенных в городах Белград и Нови-Сад.

Делегации были представлены котельное и сетевое оборудование различного назначения, системы цифрового управления на основе SCADA, разъяснены вопросы, связанные с режимами технической эксплуатации и организацией продажи тепловой энергии.

Исторический путь развития, технические особенности и климатические условия систем теплоснабжения балканских стран имеют сходство с моделью централизованного теплоснабжения Азербайджана. Именно по этой причине после ознакомления с опытом стран Западной Европы возрос интерес к моделям Балканских и других восточноевропейских стран. Среди этих стран Сербия выделяется системой теплоснабжения, отвечающей современным стандартам.

Отмечено, что в Сербии все котельные и тепловые пункты полностью цифровизированы, поскольку цифровые системы управления повышают безопасность, экономят расход топлива, снижают потребность в рабочей силе и повышают уровень обслуживания. Мелкий ремонт осуществляется компанией-поставщиком, а более крупные ремонтные работы выполняются специализированными подрядными организациями на основе аутсорсинга.

Также было отмечено, что в Сербии во всех зданиях установлены тепловые счетчики, а в новых зданиях ведется учет по квартирам. Расчеты в некоторых случаях основываются на показаниях счетчика, в некоторых случаях – на площади квартиры. Оплата суммы, начисленной в зимний сезон, для абонентов равномерно распределяется на 12 месяцев.

АО "Азеристиликтеджхизат" планирует деловые поездки в будущем для ознакомления с системами теплоснабжения других постсоциалистических стран Восточной Европы и некоторых стран Азии.