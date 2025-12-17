Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    СНГ усилит противодействие нелегальной деятельности на фондовом рынке

    ИКТ
    • 17 декабря, 2025
    • 18:35
    Страны СНГ договорились о проработке единой системы информационного обмена в сфере противодействия нелегальной деятельности на фондовом рынке.

    Как передает Report со ссылкой на Исполнительный комитет содружества, соответствующее решение было принято в рамках заседания профильного совета, в ходе которого было утверждено создание рабочей группы.

    В ее задачи входят проработка единой системы информационного обмена в сфере противодействия нелегальной деятельности, а также подготовка сводного анализа по расширению инвестиционных инструментов, включая секьюритизацию, сукук и устойчивое финансирование.

    В заседании приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ, Бакинской фондовой биржи и ПАО "Московская биржа".

    В ходе заседания участники обсудили наиболее актуальные тенденции на рынке ценных бумаг в странах СНГ, отметив активную работу по координации финансово-экономической деятельности, совершенствованию механизмов выпуска и оборота ценных бумаг, а также сближению стандартов регулирования фондового рынка.

    Кроме того, была заслушана информация о законодательстве стран содружества, регулирующем виртуальные активы (цифровые права), а также об избежании двойного налогообложения по операциям профессиональных участников финансового рынка.

    Принято решение о подготовке доклада "О практике сближения законодательства государств-членов СНГ, регулирующего порядок, практику и особенности налогообложения на рынке ценных бумаг". Документ будет направлен в Исполком для рассмотрения высшими органами СНГ в установленном порядке в 2026 году.

    Очередное заседание совета намечено на первое полугодие следующего года.

    СНГ Азербайджан фондовый рынок Рынок ценных бумаг нелегальная деятельность
    MDB fond bazarında qanunsuz fəaliyyətə qarşı mübarizəni gücləndirəcək
    CIS states to develop unified system to combat stock market violations

