СНГ усилит противодействие нелегальной деятельности на фондовом рынке

Страны СНГ договорились о проработке единой системы информационного обмена в сфере противодействия нелегальной деятельности на фондовом рынке.

Как передает Report со ссылкой на Исполнительный комитет содружества, соответствующее решение было принято в рамках заседания профильного совета, в ходе которого было утверждено создание рабочей группы.

В ее задачи входят проработка единой системы информационного обмена в сфере противодействия нелегальной деятельности, а также подготовка сводного анализа по расширению инвестиционных инструментов, включая секьюритизацию, сукук и устойчивое финансирование.

В заседании приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ, Бакинской фондовой биржи и ПАО "Московская биржа".

В ходе заседания участники обсудили наиболее актуальные тенденции на рынке ценных бумаг в странах СНГ, отметив активную работу по координации финансово-экономической деятельности, совершенствованию механизмов выпуска и оборота ценных бумаг, а также сближению стандартов регулирования фондового рынка.

Кроме того, была заслушана информация о законодательстве стран содружества, регулирующем виртуальные активы (цифровые права), а также об избежании двойного налогообложения по операциям профессиональных участников финансового рынка.

Принято решение о подготовке доклада "О практике сближения законодательства государств-членов СНГ, регулирующего порядок, практику и особенности налогообложения на рынке ценных бумаг". Документ будет направлен в Исполком для рассмотрения высшими органами СНГ в установленном порядке в 2026 году.

Очередное заседание совета намечено на первое полугодие следующего года.