В Баку проходит 17-е заседание Военного диалога высокого уровня Азербайджан-Турция
- 17 декабря, 2025
- 19:12
В Баку началось 17-е заседание Военного Азербайджано-Турецкого диалога высокого уровня.
Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.
В рамках заседания замминистра обороны Азербайджана - генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с делегацией во главе с начальником 2-го управления Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Левентом Эргюном.
А.Гурбанов отметил, что связи между Азербайджаном и Турцией находятся на высоком уровне во всех сферах, в том числе в военной области, и подчеркнул важность дальнейшего расширения этого сотрудничества.
На встрече состоялось детальное обсуждение текущих механизмов деятельности в сфере военного сотрудничества между двумя странами.
В рамках заседания Военного диалога стороны также проанализировали текущее состояние военного партнерства и обменялись мнениями об основных направлениях деятельности для реализации поставленных задач.
Отметим, что 17-е заседание Военного диалога продлится до 19 декабря. Следующие встречи в рамках мероприятия состоятся в Международном бюро военного сотрудничества и Национальном университете обороны.