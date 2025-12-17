Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Баку проходит 17-е заседание Военного диалога высокого уровня Азербайджан-Турция

    Армия
    • 17 декабря, 2025
    • 19:12
    В Баку проходит 17-е заседание Военного диалога высокого уровня Азербайджан-Турция

    В Баку началось 17-е заседание Военного Азербайджано-Турецкого диалога высокого уровня.

    Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

    В рамках заседания замминистра обороны Азербайджана - генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с делегацией во главе с начальником 2-го управления Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Левентом Эргюном.

    А.Гурбанов отметил, что связи между Азербайджаном и Турцией находятся на высоком уровне во всех сферах, в том числе в военной области, и подчеркнул важность дальнейшего расширения этого сотрудничества.

    На встрече состоялось детальное обсуждение текущих механизмов деятельности в сфере военного сотрудничества между двумя странами.

    В рамках заседания Военного диалога стороны также проанализировали текущее состояние военного партнерства и обменялись мнениями об основных направлениях деятельности для реализации поставленных задач.

    Отметим, что 17-е заседание Военного диалога продлится до 19 декабря. Следующие встречи в рамках мероприятия состоятся в Международном бюро военного сотрудничества и Национальном университете обороны.

