Ровшан Наджаф принял участие в Пленарной Сессии ФИФА
Футбол
- 17 декабря, 2025
- 18:30
Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф принял участие в Пленарной сессии ФИФА, проходящей в столице Катара Дохе.
Об этом Report сообщили в пресс-службе АФФА.
Отмечается, что руководитель АФФА принимает участие в работе Пленарной сессии ФИФА и заседаниях комитетов.
