    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Ровшан Наджаф принял участие в Пленарной Сессии ФИФА

    Футбол
    • 17 декабря, 2025
    • 18:30
    Ровшан Наджаф принял участие в Пленарной Сессии ФИФА

    Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф принял участие в Пленарной сессии ФИФА, проходящей в столице Катара Дохе.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе АФФА.

    Отмечается, что руководитель АФФА принимает участие в работе Пленарной сессии ФИФА и заседаниях комитетов.

    АФФА Ровшан Наджаф Катар
