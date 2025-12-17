Rövşən Nəcəf FIFA-nın Plenar Sessiyasına qatılıb
Futbol
- 17 dekabr, 2025
- 17:58
AFFA prezidenti Rövşən Nəcəf Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən FIFA-nın Plenar Sessiyasına qatılıb.
Bu barədə "Report"a qurumun mətbuat xidmətindən bildirilib.
AFFA rəhbəri FIFA Plenar Sessiyasında və Komitə iclaslarında iştirak edir.
