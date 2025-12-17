Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 17 декабря, 2025
    • 16:13
    Норвегия выделит Украине более €269 млн военной помощи

    Норвегия профинансирует новый пакет помощи для Украины на сумму более 269 млн евро.

    Как сообщает Report на зарубежные СМИ, об этом премьер-министр страны Йонас Гар Стере заявил на полугодовой итоговой пресс-конференции.

    По его словам, пакет состоит из вооружения и боеприпасов для истребителей F-16, а также противовоздушных ракет.

    "Норвегия покупает это оборудование у США в рамках установленной программы поддержки Украины", - сказал он.

    По словам главы правительства, Европа сама по себе не имеет достаточной силы, чтобы изменить политику России, и Украина знает, что американское участие в мирном процессе является решающим.

    "В этой дипломатической работе стороны достигли наибольшего прогресса в вопросе гарантий безопасности. Стороны также работали над планом восстановления и экономического развития Украины. И здесь также достигнут значительный прогресс. Нерешенным вопросом остаются территории", - добавил Стере.

    Норвегия Украина военная помощь российско-украинская война
