Норвегия выделит Украине более €269 млн военной помощи

Норвегия профинансирует новый пакет помощи для Украины на сумму более 269 млн евро.

Как сообщает Report на зарубежные СМИ, об этом премьер-министр страны Йонас Гар Стере заявил на полугодовой итоговой пресс-конференции.

По его словам, пакет состоит из вооружения и боеприпасов для истребителей F-16, а также противовоздушных ракет.

"Норвегия покупает это оборудование у США в рамках установленной программы поддержки Украины", - сказал он.

По словам главы правительства, Европа сама по себе не имеет достаточной силы, чтобы изменить политику России, и Украина знает, что американское участие в мирном процессе является решающим.

"В этой дипломатической работе стороны достигли наибольшего прогресса в вопросе гарантий безопасности. Стороны также работали над планом восстановления и экономического развития Украины. И здесь также достигнут значительный прогресс. Нерешенным вопросом остаются территории", - добавил Стере.