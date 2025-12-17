Армения и Франция подписали программу оборонного сотрудничества на 2026 год

Министерства обороны Армении и Франции подписали программу оборонного сотрудничества на 2026 год.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Программа оборонного сотрудничества включает проведение нескольких десятков мероприятий.

Документ подписан по итогам двусторонних стратегических консультаций, которые прошли 15-16 декабря в Париже. Делегацию Армении возглавлял руководитель департамента оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Левон Айвазян.

В ходе консультаций Айвазян встретился с недавно назначенным руководителем управления международных отношений и стратегии Министерства обороны Франции Гийомом Оланье.

Следующие стратегические консультации пройдут в Ереване.