Ermənistan və Fransa 2026-cı il üçün müdafiə əməkdaşlığı proqramını imzalayıblar
Digər ölkələr
- 17 dekabr, 2025
- 16:30
Ermənistan və Fransa müdafiə nazirlikləri 2026-cı il üçün müdafiə əməkdaşlığı proqramını imzalayıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.
Onlarla tədbirin keçirilməsini nəzərdə tutan sənəd dekabrın 15-16-sı Parisdə keçirilən ikitərəfli strateji məsləhətləşmələrin nəticəsində imzalanıb. Ermənistan nümayəndə heyətinə Müdafiə Nazirliyinin müdafiə siyasəti və beynəlxalq əməkdaşlıq departamentinin rəhbəri Levon Ayvazyan başçılıq edib.
Məsləhətləşmələr zamanı L.Ayvazyan Fransa Müdafiə Nazirliyinin beynəlxalq əlaqələr və strategiya idarəsinin yeni təyin olunmuş rəhbəri Giyom Olanye ilə görüşüb.
Növbəti strateji məsləhətləşmələr İrəvanda keçiriləcək.
Son xəbərlər
17:04
"İDDA Awards" müsabiqəsinə 8 nominasiya üzrə 162 nəfər müraciət edibİKT
16:56
Foto
Naxçıvandakı bir sıra abidələrdə qüsurlar aşkarlanıbMədəniyyət siyasəti
16:54
"Kəpəz" BOKT-un istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıbMaliyyə
16:54
Dmitri Pineviç: "Azərbaycanda indiyənədək 14 min Belarus traktoru istehsal olunub"Biznes
16:50
Səfir: Belarus Qarabağın bərpası ilə bağlı layihələrdə iştirak etməyə hazırdırXarici siyasət
16:48
Norveç Ukraynaya 269 milyon avrodan çox hərbi yardım ayıracaqDigər ölkələr
16:46
"Araz-Naxçıvan" klubunun rəsmisi: "Elmar Baxşıyevin istefası gündəmdə deyil" - MÜSAHİBƏFutbol
16:40
Ukraynada hökumət üzvləri işdən çıxarılmazdan əvvəl gördükləri işlər barədə Ali Radaya hesabat verəcəklərDigər ölkələr
16:31