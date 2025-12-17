В Азербайджане могут отменить НДС на импорт животных для откорма

В Азербайджане рассматривается возможность освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) животных, ввозимых в страну для откорма.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра сельского хозяйства Заур Алиев на общественном обсуждении в Баку, посвященном проблемам производства молока и мяса и их влиянию на продовольственную безопасность.

Он отметил, что инициатива направлена на снижение производственных затрат в сфере животноводства.

"Освобождение таких животных от таможенных пошлин и НДС позволит повысить конкурентоспособность отрасли. Документ по отмене таможенной пошлины находится на завершающей стадии и ожидает подписания. Вопрос НДС рассматривается в рамках общих налоговых реформ в сельском хозяйстве", - отметил он.

По словам советника, соответствующие обсуждения с профильными ведомствами продолжаются, а решение планируется включить в пакет налоговых реформ: "Основная цель инициативы - стимулировать интерес предпринимателей к животноводству, сократить издержки производства и укрепить обеспечение внутреннего рынка мясной продукцией".