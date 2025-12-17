Азербайджан и Оман обсудили сотрудничество в энергетике

Азербайджан и Оман обсудили перспективы сотрудничества по всем направлениям энергетики и потенциальным проектам.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в соцсети "X".

По его словам, обсуждения состоялись на встрече с министром экономики Омана Саидом бин Мохаммедом бин Ахмедом Аль Сакри.