Азербайджан и Оман обсудили сотрудничество в энергетике
Энергетика
- 17 декабря, 2025
- 16:15
Азербайджан и Оман обсудили перспективы сотрудничества по всем направлениям энергетики и потенциальным проектам.
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в соцсети "X".
По его словам, обсуждения состоялись на встрече с министром экономики Омана Саидом бин Мохаммедом бин Ахмедом Аль Сакри.
