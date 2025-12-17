Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Азербайджан и Оман обсудили сотрудничество в энергетике

    Энергетика
    • 17 декабря, 2025
    • 16:15
    Азербайджан и Оман обсудили сотрудничество в энергетике

    Азербайджан и Оман обсудили перспективы сотрудничества по всем направлениям энергетики и потенциальным проектам.

    Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в соцсети "X".

    По его словам, обсуждения состоялись на встрече с министром экономики Омана Саидом бин Мохаммедом бин Ахмедом Аль Сакри.

    Пярвиз Шахбазов Оман энергетика сотрудничество
    Azərbaycan və Oman enerji sektorunda əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azerbaijan and Oman mull energy cooperation opportunities

