WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycan və Oman enerji sektorunda əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    • 17 dekabr, 2025
    • 15:59
    Azərbaycan və Oman enerji sektorunda əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan və Oman arasında enerji sektorunun bütün istiqamətləri və potensial layihələr üzrə əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, müzakirələr Omanın iqtisadiyyat naziri Said bin Mohammed bin Ahmed Al Saqri ilə görüşdə baş tutub.

    Azərbaycan oman Pərviz Şahbazov Said bin Mohammed bin Ahmed Al Saqri
    Foto
    Azerbaijan and Oman mull energy cooperation opportunities

    Son xəbərlər

    16:13

    Nazirlik rəsmisi: "Gön-dərinin toplanılması ilə bağlı çətinliklər var"

    ASK
    16:12

    TÜİB sədri: Zəlzələ bölgəsi Adıyamanda bir küçəyə Azərbaycan adı veriləcək

    Xarici siyasət
    16:09

    Premyer Liqa: Təxirə salınmış "Sabah" - "Qarabağ" matçının hakim təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    16:09

    Azərbaycanda heyvandarlığa investisiyaları stimullaşdırmaq üçün yeni maliyyə mexanizmləri olacaq

    ASK
    16:08

    Nazirlik rəsmisi: "Otlaq və biçənək sahələrində yem ehtiyatı azalıb"

    ASK
    16:07

    Rusiya və İran 2026-2028-ci illər üçün diplomatik qurumların məsləhətləşmələri planını imzalayıb

    Digər ölkələr
    16:06
    Foto

    "SOCAR Hackathon 2025" tədbiri keçirilib

    Energetika
    16:02

    Azərbaycan Qazaxıstana badam tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    16:01

    Milli Observatoriya növbəti "Sosial Jurnalistika" təlimini keçirib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti