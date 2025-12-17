Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Посол Беларуси: Минск и Баку укрепили в 2025 году стратегическое партнерство

    Внешняя политика
    • 17 декабря, 2025
    • 16:17
    Посол Беларуси: Минск и Баку укрепили в 2025 году стратегическое партнерство

    Азербайджан и Беларусь укрепили в 2025 году стратегическое партнерство.

    Как передает Report, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич на пресс-конференции по итогам 2025 года.

    "Несмотря на турбулентность международной политики, стратегическое партнерство Беларуси и Азербайджана лишь укрепилось", - сказал он.

    Пиневич отметил, что на это влияют межведомственные связи, в том числе контакты по линии министерств иностранных дел, а так же взаимная поддержка на международных платформ, одной из которых является Движение неприсоединения.

    Беларусь посол Дмитрий Пиневич
    Belarus səfiri: Minsk və Bakı 2025-ci ildə strateji tərəfdaşlığı möhkəmləndirib
    Belarusian ambassador: Minsk, Baku to strengthen their strategic partnership in 2025

    Последние новости

    16:52

    Утвержден План мероприятий по реализации международных программ двойного диплома

    Наука и образование
    16:52

    "Газпром" до 2031 года вложит $394 млн в газовую инфраструктуру Армении

    Энергетика
    16:44

    Председатель TÜIB: Улица в Адыямане будет названа в честь Азербайджана

    Внешняя политика
    16:42

    Беларусь готова участвовать в проектах по восстановлению Карабаха

    Внешняя политика
    16:40

    Медиакомпании Global Media Group успешно прошли повторную ISO-сертификацию

    Медиа
    16:38

    Производителям молочной продукции в Азербайджане предоставят субсидии

    АПК
    16:31

    Дмитрий Пиневич: Беларусь и Азербайджан расширяют промышленную кооперацию

    Экономика
    16:30

    Посол Азербайджана отметил широкие перспективы сотрудничества с Гамбией в сфере СМИ

    Внешняя политика
    16:29

    Азербайджан внедрит новые финмеханизмы для стимулирования инвестиций в животноводство

    АПК
    Лента новостей