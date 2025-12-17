Посол Беларуси: Минск и Баку укрепили в 2025 году стратегическое партнерство
Внешняя политика
- 17 декабря, 2025
- 16:17
Азербайджан и Беларусь укрепили в 2025 году стратегическое партнерство.
Как передает Report, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич на пресс-конференции по итогам 2025 года.
"Несмотря на турбулентность международной политики, стратегическое партнерство Беларуси и Азербайджана лишь укрепилось", - сказал он.
Пиневич отметил, что на это влияют межведомственные связи, в том числе контакты по линии министерств иностранных дел, а так же взаимная поддержка на международных платформ, одной из которых является Движение неприсоединения.
