Посол Беларуси: Минск и Баку укрепили в 2025 году стратегическое партнерство

Азербайджан и Беларусь укрепили в 2025 году стратегическое партнерство.

Как передает Report, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич на пресс-конференции по итогам 2025 года.

"Несмотря на турбулентность международной политики, стратегическое партнерство Беларуси и Азербайджана лишь укрепилось", - сказал он.

Пиневич отметил, что на это влияют межведомственные связи, в том числе контакты по линии министерств иностранных дел, а так же взаимная поддержка на международных платформ, одной из которых является Движение неприсоединения.