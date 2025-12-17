Belarus səfiri: Minsk və Bakı 2025-ci ildə strateji tərəfdaşlığı möhkəmləndirib
Xarici siyasət
- 17 dekabr, 2025
- 16:25
Azərbaycan və Belarus 2025-ci ildə strateji tərəfdaşlığı möhkəmləndirib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Belarusun Azərbaycandakı səfiri Dmitri Pineviç 2025-ci ilin yekunlarına dair mətbuat konfransında bildirib.
"Beynəlxalq siyasətin turbulentliyinə baxmayaraq, Belarus və Azərbaycanın strateji tərəfdaşlığı yalnız möhkəmlənib", - o vurğulayıb.
D.Pineviç qeyd edib ki, buna idarələrarası bağlantı, o cümlədən Xarici İşlər nazirlikləri xətti ilə əlaqələr, həmçinin beynəlxalq platformalarda qarşılıqlı dəstək təsir göstərir ki, bunlardan biri də Qoşulmama Hərəkatıdır.
