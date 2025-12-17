WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Belarus səfiri: Minsk və Bakı 2025-ci ildə strateji tərəfdaşlığı möhkəmləndirib

    Xarici siyasət
    • 17 dekabr, 2025
    • 16:25
    Azərbaycan və Belarus 2025-ci ildə strateji tərəfdaşlığı möhkəmləndirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Belarusun Azərbaycandakı səfiri Dmitri Pineviç 2025-ci ilin yekunlarına dair mətbuat konfransında bildirib.

    "Beynəlxalq siyasətin turbulentliyinə baxmayaraq, Belarus və Azərbaycanın strateji tərəfdaşlığı yalnız möhkəmlənib", - o vurğulayıb.

    D.Pineviç qeyd edib ki, buna idarələrarası bağlantı, o cümlədən Xarici İşlər nazirlikləri xətti ilə əlaqələr, həmçinin beynəlxalq platformalarda qarşılıqlı dəstək təsir göstərir ki, bunlardan biri də Qoşulmama Hərəkatıdır.

    Azərbaycan Belarus Dmitri Pineviç strateji tərəfdaşlıq
    Посол Беларуси: Минск и Баку укрепили в 2025 году стратегическое партнерство
    Belarusian ambassador: Minsk, Baku to strengthen their strategic partnership in 2025

