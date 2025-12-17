Министр: Рост продуктивности скота необходим на фоне сокращения поголовья

В Азербайджане в последние годы наблюдается тенденция сокращения поголовья сельскохозяйственных животных, что делает необходимым повышение их продуктивности и проведение структурных реформ.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на общественном обсуждении в Баку, посвященном проблемам производства молока и мяса и их влиянию на продовольственную безопасность.

По его словам, в 2024 году в стране было зарегистрировано около 2,5 млн голов крупного рогатого скота и 6,9 млн голов мелкого рогатого скота, что за последние три года означает сокращение на 6% и 11% соответственно.

"Сложившаяся ситуация требует увеличения продуктивности и углубления структурных преобразований в отрасли", - подчеркнул он.

Министр также отметил, что, несмотря на преобладание импорта во внешнеторговом балансе продукции животноводства, экспорт демонстрирует положительную динамику. Например, за первые 11 месяцев 2025 года экспорт яиц вырос на 34,9 % до $10,6 млн.

Среди причин импортозависимости Мамедов назвал рост потребления на фоне увеличения численности населения, низкий уровень продуктивности и ограниченный доступ малых хозяйств к перерабатывающей и рыночной инфраструктуре.