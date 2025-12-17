Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Министр: Рост продуктивности скота необходим на фоне сокращения поголовья

    АПК
    • 17 декабря, 2025
    • 15:58
    Министр: Рост продуктивности скота необходим на фоне сокращения поголовья

    В Азербайджане в последние годы наблюдается тенденция сокращения поголовья сельскохозяйственных животных, что делает необходимым повышение их продуктивности и проведение структурных реформ.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на общественном обсуждении в Баку, посвященном проблемам производства молока и мяса и их влиянию на продовольственную безопасность.

    По его словам, в 2024 году в стране было зарегистрировано около 2,5 млн голов крупного рогатого скота и 6,9 млн голов мелкого рогатого скота, что за последние три года означает сокращение на 6% и 11% соответственно.

    "Сложившаяся ситуация требует увеличения продуктивности и углубления структурных преобразований в отрасли", - подчеркнул он.

    Министр также отметил, что, несмотря на преобладание импорта во внешнеторговом балансе продукции животноводства, экспорт демонстрирует положительную динамику. Например, за первые 11 месяцев 2025 года экспорт яиц вырос на 34,9 % до $10,6 млн.

    Среди причин импортозависимости Мамедов назвал рост потребления на фоне увеличения численности населения, низкий уровень продуктивности и ограниченный доступ малых хозяйств к перерабатывающей и рыночной инфраструктуре.

    Меджнун Мамедов сельское хозяйство мясо импорт экспорт
    Nazir: "Heyvanların baş sayının azalması məhsuldarlığın artırılmasını zəruri edir"

    Последние новости

    16:44

    Председатель TÜIB: Улица в Адыямане будет названа в честь Азербайджана

    Внешняя политика
    16:42

    Беларусь готова участвовать в проектах по восстановлению Карабаха

    Внешняя политика
    16:40

    Медиакомпании Global Media Group успешно прошли повторную ISO-сертификацию

    Медиа
    16:38

    Производителям молочной продукции в Азербайджане предоставят субсидии

    АПК
    16:31

    Дмитрий Пиневич: Беларусь и Азербайджан расширяют промышленную кооперацию

    Экономика
    16:30

    Посол Азербайджана отметил широкие перспективы сотрудничества с Гамбией в сфере СМИ

    Внешняя политика
    16:29

    Азербайджан внедрит новые финмеханизмы для стимулирования инвестиций в животноводство

    АПК
    16:22

    ASCO передает БСЗ портфель заказов завода "Бибиэйбат" по ремонту судов

    Инфраструктура
    16:17

    В Азербайджане могут отменить НДС на импорт животных для откорма

    АПК
    Лента новостей