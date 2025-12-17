В Азербайджане готовится базовый документ по регулированию криптовалют

В Азербайджане разрабатывается документ образовательного и информационного характера, направленный на формирование системы регулирования криптовалют и всех видов виртуальных активов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Азербайджанской финтех-ассоциации (AzFina) Эдгар Абдуллаев.

По его словам, в стране уже сформирован первоначальный подход к регулированию стейблкоинов, а также определены последующие этапы работы в этом направлении.

"На данный момент существует базовый план по разработке фундаментального регулирующего документа, который будет охватывать стейблкоины и другие виртуальные активы. Реализация процесса предполагается поэтапно. В перспективе мы ожидаем появления на рынке стейблкоина, регулируемого Центральным банком", - отметил Абдуллаев.