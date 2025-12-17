Итальянский геофизик: В Мавзолее Момине Хатун исследуются подземные полости и глубина залегания фундамента

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Kультурная политика
    • 17 декабря, 2025
    • 17:31
    В Мавзолее Момине Хатун проводятся геофизические исследования, изучаются подземные полости и глубина залегания фундамента памятника.

    Об этом в комментарии нахчыванскому бюро Report заявил итальянский геофизик Маттиа Балестри.

    По его словам, главная цель исследований - выявление существующих проблем в Мавзолее Момине Хатун и поиск путей их решения.

    Эксперт отметил, что в процессе исследований используются два основных геофизических метода. Один из них - система георадара. Этот метод позволяет идентифицировать объекты, расположенные на глубине 2-3 метра. Основная функция радиолокационного исследования - обнаружение подземных полостей и возможных источников воды.

    Второй метод - электроразведка. Этот метод позволяет определить глубину фундамента памятника и препятствий, расположенных в более глубоких слоях. Полученные результаты будут представлены компании-заказчику, и методы, которые будут использоваться в процессе ремонта и восстановления, будут определены этой компанией.

    Геофизик отметил, что в ходе исследования также использовался сканер, который создает 3D-модель местности на основе облачных технологий.

    Балестри добавил, что работы планируется завершить в течение 1-2 дней. На следующем этапе полученные данные будут проанализированы в Италии, и результаты будут представлены в ближайшее время.

    İtaliyalı geofizik: Möminə Xatun türbəsində yeraltı boşluqlar və bünövrə dərinliyi araşdırılır
    Geophysical studies underway at Momine Khatun Mausoleum in Azerbaijan

