Итальянский геофизик: В Мавзолее Момине Хатун исследуются подземные полости и глубина залегания фундамента

В Мавзолее Момине Хатун проводятся геофизические исследования, изучаются подземные полости и глубина залегания фундамента памятника.

Об этом в комментарии нахчыванскому бюро Report заявил итальянский геофизик Маттиа Балестри.

По его словам, главная цель исследований - выявление существующих проблем в Мавзолее Момине Хатун и поиск путей их решения.

Эксперт отметил, что в процессе исследований используются два основных геофизических метода. Один из них - система георадара. Этот метод позволяет идентифицировать объекты, расположенные на глубине 2-3 метра. Основная функция радиолокационного исследования - обнаружение подземных полостей и возможных источников воды.

Второй метод - электроразведка. Этот метод позволяет определить глубину фундамента памятника и препятствий, расположенных в более глубоких слоях. Полученные результаты будут представлены компании-заказчику, и методы, которые будут использоваться в процессе ремонта и восстановления, будут определены этой компанией.

Геофизик отметил, что в ходе исследования также использовался сканер, который создает 3D-модель местности на основе облачных технологий.

Балестри добавил, что работы планируется завершить в течение 1-2 дней. На следующем этапе полученные данные будут проанализированы в Италии, и результаты будут представлены в ближайшее время.