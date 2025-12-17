Баходир Сидиков освобожден от должности председателя правления "Узбекнефтегаз"

Баходир Сидиков освобожден от должности председателя правления АО "Узбекнефтегаз" в связи с переводом на другую работу.

Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря компании Равшана Байкулова.

Новым председателем правления "Узбекнефтегаз" назначен Абдугани Сангинов.

Отметим, что Баходир Сидиков руководил нефтегазовой компанией с 2023 года.

С 2017 года Сангинов возглавлял АО "Узбекгидроэнерго".