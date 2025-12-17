Баходир Сидиков освобожден от должности председателя правления "Узбекнефтегаз"
В регионе
- 17 декабря, 2025
- 17:31
Баходир Сидиков освобожден от должности председателя правления АО "Узбекнефтегаз" в связи с переводом на другую работу.
Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря компании Равшана Байкулова.
Новым председателем правления "Узбекнефтегаз" назначен Абдугани Сангинов.
Отметим, что Баходир Сидиков руководил нефтегазовой компанией с 2023 года.
С 2017 года Сангинов возглавлял АО "Узбекгидроэнерго".
