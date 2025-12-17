Bahodir Sidikov "Özbəkneftqaz"ın İdarə Heyəti sədrliyi vəzifəsindən azad edilib
Region
- 17 dekabr, 2025
- 17:59
Bahodir Sidikov başqa işə keçirilməsi ilə əlaqədar "Özbəkneftqaz" SC-nin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan KİV şirkətin mətbuat katibi Ravşan Baykulova istinadən məlumat yayıb.
"Özbəkneftqaz"ın yeni İdarə Heyətinin sədri Abduqani Sanginov təyin edilib.
Qeyd edək ki, Bahodir Sidikov neft-qaz şirkətinə 2023-cü ildən rəhbərlik edib.
A.Sanginov 2017-ci ildən "Özbəkhidroenergo" SC-yə rəhbərlik edib.
Son xəbərlər
18:35
Biləsuvarda avtomobil qaçıran şəxslər saxlanılıbHadisə
18:21
Türkiyə Superliqası təmsilçisi baş məşqçisi ilə yollarını ayırıbFutbol
18:17
Gümrünün sabiq merinin həbs müddəti uzadılıbRegion
17:59
Bahodir Sidikov "Özbəkneftqaz"ın İdarə Heyəti sədrliyi vəzifəsindən azad edilibRegion
17:58
Rövşən Nəcəf FIFA-nın Plenar Sessiyasına qatılıbFutbol
17:55
Azərbaycanda vençur maliyyələşməsi üzrə qanunvericilik təkmilləşdirilirMaliyyə
17:51
Azərbaycan XİN Butan Krallığını təbrik edibXarici siyasət
17:44
Taleh Kərimli: "Bu il vençur fondları startaplara 760 min dollar investisiya ayırıb"Maliyyə
17:36