На конкурс İDDA Awards поступило 162 заявки по 8 номинациям

В этом году на конкурс IDDA Awards, ежегодно проводимый Агентством инноваций и цифрового развития, поступило 162 заявки по 8 номинациям.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам руководитель департамента инновационной экосистемы Агентства Талех Керимли.

По его словам, в этом конкурсе оценивались знания и навыки участников, а также выполненная ими работа: "Заявки оцениваются в два этапа. На первом этапе граждане голосуют путем общественного голосования, а на втором этапе жюри, состоящее из 24 человек, оценивает их знания и навыки. Сегодня же объявляются победители".

В церемонии награждения конкурса IDDA Awards приняли участие около 200 представителей инновационной экосистемы, а также стартапы, представители крупных компаний и различных государственных структур.