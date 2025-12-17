Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    На конкурс İDDA Awards поступило 162 заявки по 8 номинациям

    ИКТ
    • 17 декабря, 2025
    • 17:28
    На конкурс İDDA Awards поступило 162 заявки по 8 номинациям

    В этом году на конкурс IDDA Awards, ежегодно проводимый Агентством инноваций и цифрового развития, поступило 162 заявки по 8 номинациям.

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам руководитель департамента инновационной экосистемы Агентства Талех Керимли.

    По его словам, в этом конкурсе оценивались знания и навыки участников, а также выполненная ими работа: "Заявки оцениваются в два этапа. На первом этапе граждане голосуют путем общественного голосования, а на втором этапе жюри, состоящее из 24 человек, оценивает их знания и навыки. Сегодня же объявляются победители".

    В церемонии награждения конкурса IDDA Awards приняли участие около 200 представителей инновационной экосистемы, а также стартапы, представители крупных компаний и различных государственных структур.

    Талех Керимли IDDA Awards конкурс
    "İDDA Awards" müsabiqəsinə 8 nominasiya üzrə 162 nəfər müraciət edib

    Последние новости

    18:19

    Централизованная тепловая система Сербии может стать рабочей моделью для Азербайджана

    Энергетика
    18:15

    Арест экс-мэра Гюмри продлен еще на три месяца

    В регионе
    18:01

    МИД Азербайджана поздравил Бутан

    Внешняя политика
    17:52
    Фото

    В процессе награждения победителей İDDA Awards за 4 года приняли участие около 500 человек

    ИКТ
    17:31

    Итальянский геофизик: В Мавзолее Момине Хатун исследуются подземные полости и глубина залегания фундамента

    Kультурная политика
    17:31

    Баходир Сидиков освобожден от должности председателя правления "Узбекнефтегаз"

    В регионе
    17:28

    На конкурс İDDA Awards поступило 162 заявки по 8 номинациям

    ИКТ
    17:10

    Аукцион по облигациям НБКО "Kəpəz" пройдет на следующей неделе

    Финансы
    17:08

    В Украине члены правительства будут отчитываться в Верховной Раде о проделанной работе

    Другие страны
    Лента новостей