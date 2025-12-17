ОТГ расширяет диалог с ведущими аналитическими центрами США

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В регионе
    • 17 декабря, 2025
    • 19:48
    Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев принял участие в мероприятии на тему "Будущее тюркского мира от Центральной Азии до Черного моря", организованной фондом Heritage Foundation.

    Как сообщает Report, в рамках мероприятия состоялся обмен мнениями с экспертами и исследователями ведущих аналитических центров США.

    Омуралиев, подчеркивая растущее стратегическое значение ОТГ, отметил, что организация превратилась в полностью институциональную и ориентированную на результат межправительственную структуру, объединяющую государства в обширной географии от Центральной Азии до Черного и Средиземного морей. Генеральный секретарь отметил важность расширяющегося сотрудничества в сферах экономического развития, координации, безопасности и межнационального взаимодействия.

    Омуралиев также провел встречу с президентом и главным исполнительным директором Института Хадсона Джоном Уолтерсом. В ходе встречи генсек подчеркнул возрастающую активность ОТГ в сферах политического диалога, экономической интеграции и инициатив по связанности. Джон Уолтерс приветствовал углубление роли ОТГ, отметив высокий интерес института к расширению аналитического обмена и выстраиванию диалога с ОТГ. На встрече особое внимание было уделено важности укрепления диалога между секретариатом ОТГ и Институтом Хадсона.

    TDT Baş Katibi ABŞ-nin aparıcı təhlil mərkəzlərinin ekspertləri ilə fikir mübadiləsi aparıb

