Азербайджан возобновил импорт курятины из Китая

Азербайджан в январе-октябре текущего года импортировал 23 026 тонн куриного мяса (свежего, охлажденного или замороженного) на сумму $37,2 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 28% и на 33% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В отчетный период из Украины в Азербайджан импортировано 10 560 тонн (-26%) продукции на сумму $16,9 млн (на 25% меньше, чем в предыдущем году), из России - 5 572 тонны (-49%) на сумму $8,3 млн (-60%), из Грузии - 2 581 тонна (+25%) на сумму $6,2 млн (+53%), из Беларуси - 3 528 тонн (-3%) на сумму $3,9 млн (-27%), из Узбекистана - 528 тонн (-51%) на сумму $1,5 млн (-43%).

Спустя 9 лет Азербайджан возобновил поставки из Китая (54 тонны на сумму $69 тыс.).