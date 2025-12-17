Замгоссекретаря: США придают важное значение укреплению сотрудничества с ОТГ

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев провел встречу с заместителем госсекретаря США Полом Капуром в Вашингтоне.

Как сообщает Report, К.Омуралиев сообщил о трансформации ОТГ в ориентированную на результат региональную организацию, расширении сотрудничества в политической, экономической и технологической сферах, а также в области безопасности, о ее растущей роли в обеспечении региональной стабильности и транспортно-коммуникационных связей.

Пол Капур, в свою очередь, отметил, что администрация президента Дональда Трампа придает важное значение укреплению сотрудничества со странами ОТГ, особенно в сфере инвестиций, обратив внимание на стратегическое значение Центральной Азии и Южного Кавказа.

В рамках встречи стороны обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества ОТГ и США, в частности налаживание мультимодальных транспортных связей, а также экономического и энергетического партнерства.