    Другие страны
    • 17 декабря, 2025
    • 19:51
    Замгоссекретаря: США придают важное значение укреплению сотрудничества с ОТГ

    Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев провел встречу с заместителем госсекретаря США Полом Капуром в Вашингтоне.

    Как сообщает Report, К.Омуралиев сообщил о трансформации ОТГ в ориентированную на результат региональную организацию, расширении сотрудничества в политической, экономической и технологической сферах, а также в области безопасности, о ее растущей роли в обеспечении региональной стабильности и транспортно-коммуникационных связей.

    Пол Капур, в свою очередь, отметил, что администрация президента Дональда Трампа придает важное значение укреплению сотрудничества со странами ОТГ, особенно в сфере инвестиций, обратив внимание на стратегическое значение Центральной Азии и Южного Кавказа.

    В рамках встречи стороны обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества ОТГ и США, в частности налаживание мультимодальных транспортных связей, а также экономического и энергетического партнерства.

