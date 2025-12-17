СМИ: Зеленский примет участие в саммите лидеров ЕС

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    • 17 декабря, 2025
    • 20:05
    Президент Украины Владимир Зеленский в четверг примет участие в саммите лидеров Европейского союза в Брюсселе.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

    Агентство отмечает, что лидеры стран ЕС уже несколько недель пытаются согласовать условия кредита для Украины, учитывая, что финансовые резервы Киева быстро истощаются. Однако переговоры сталкиваются с серьезным сопротивлением Бельгии, где находится большинство замороженных активов Центробанка России.

    Бельгия настаивает на защите от возможной финансовой ответственности в случае, если Москва предпримет ответные действия или восстановит свои активы через суд.

    Ранее глава Евросовета Антониу Кошта пригласил Зеленского принять участие в заседании Европейского совета 18 января. Однако, по данным украинских СМИ, президент Украины вряд ли посетит мероприятие лично и примет участие дистанционно.

    Украина Владимир Зеленский саммит ЕС Брюссель Россия
    KİV: Zelenski Avropa İttifaqı liderlərinin sammitində iştirak edəcək
    Ukraine's Zelenskyy to attend EU Leaders Summit Thursday

