Утвержден План мероприятий по реализации международных программ двойного диплома
17 декабря, 2025
- 16:52
Утвержден План мероприятий по реализации международных программ двойного диплома.
Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее распоряжение.
