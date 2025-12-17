Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Утвержден План мероприятий по реализации международных программ двойного диплома

    Наука и образование
    • 17 декабря, 2025
    • 16:52
    Утвержден План мероприятий по реализации международных программ двойного диплома.

    Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее распоряжение.

    Beynəlxalq ikili diplom proqramlarının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı təsdiqlənib

